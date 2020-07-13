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В России за сутки 2960 человек выздоровели от коронавируса
За сутки в РФ выписаны 2 960 человек после лечения коронавируса, за все время - 504 021, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В России за сутки 2960 человек выздоровели от коронавируса

10:51 13.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 2 960 человек после лечения коронавируса, за все время - 504 021, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 960 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 504 021", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 394 выписаны в Москве, 332 - в Подмосковье, 187 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 152 - в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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