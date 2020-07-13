https://ria.ru/20200713/1574260961.html
За сутки в России умерли 104 пациента с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 104 человека с коронавирусом, за все время - 11 439, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:50
2020-07-13T10:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://ria.ru/20200713/1574260805.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e17667230ec24a82511af94e513bfafb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_43:0:2774:2048_1400x0_80_0_0_9120523990f42b99632d17408f4a2020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_384:0:2432:2048_1400x0_80_0_0_4c739e32342f4122468fcb388dfcc958.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество