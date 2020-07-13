https://ria.ru/20200713/1574260777.html
В Москве выявили 672 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 672, Санкт-Петербурге - 291, ХМАО - 270, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:47
2020-07-13T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ханты-мансийский ао
санкт-петербург
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москва
ханты-мансийский ао
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ханты-мансийский ао, санкт-петербург