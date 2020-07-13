Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574260777.html
В Москве выявили 672 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 672, Санкт-Петербурге - 291, ХМАО - 270, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ханты-мансийский ао
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573346608_0:149:3112:1900_1400x0_80_0_0_c20a44eb2a8e742752ec285bd1f2a3c7.jpg
москва
ханты-мансийский ао
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573346608_0:149:3112:1900_1400x0_80_0_0_c20a44eb2a8e742752ec285bd1f2a3c7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573346608_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_d6dd2f01539fab646fa798f6fdb9940e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573346608_532:0:2580:2048_1400x0_80_0_0_89a7d0b1f8e762c36fa8281e0e063ca4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ханты-мансийский ао, санкт-петербург

В Москве выявили 672 новых случая заражения коронавирусом

10:47 13.07.2020
650
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
Автомобиль реанимации у площадки санитарной авиации Московского авиацентра городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 672, Санкт-Петербурге - 291, ХМАО - 270, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 672, 2. Санкт-Петербург - 291, 3. Ханты-Мансийский АО - 270", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Чечне и Севастополе - по 10, в Еврейской автономной области - шесть.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
021111
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваХанты-Мансийский АОСанкт-Петербург
Рекомендуем
Врачи в госпитале
За сутки в России умерли 104 пациента с коронавирусом
Андрей Белоусов
Белоусов назвал сроки восстановления числа занятых в малом бизнесе
Врач скорой помощи
В России за сутки 2960 человек выздоровели от коронавируса
Врач скорой помощи
В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом
Украинский военный
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Москва
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
Эксперт прокомментировал будущее отношений Польши и США
Врач скорой медицинской помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин призвал продолжить линию на повышение прозрачности экономики
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
В Нью-Йорке впервые за четыре месяца не зафиксировали смертей от COVID-19
Полиция
Четверых мигрантов задержали за создание нарколаборатории под Иваново
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
Правительство Армении продлило режим ЧП из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин поручил провести совещание по развитию высокотехнологичных отраслей
Больное сердце
Британские ученые выяснили, что COVID-19 может вызывать патологии сердца
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об общенациональном плане по восстановлению экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:23Илона Маска заподозрили в избиении Эмбер Херд
16:21Ирак объявил о рекордном числе выздоровевших от COVID-19 за сутки
16:19Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
16:19На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров
16:19Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке
16:18Баку проинформировал международные организации об инциденте с Ереваном
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Минкульт одобрил открытие кинотеатров
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
Лента новостейМолния