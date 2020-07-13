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Главврач московской скорой рассказал о работе в период пандемии
Главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов заявил в интервью РИА Новости, что во время пандемии каждый нуждающийся в РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:14
распространение нового коронавируса
николай плавунов
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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николай плавунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Главврач московской скорой рассказал о работе в период пандемии

10:17 13.07.2020 (обновлено: 15:14 13.07.2020)
153
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНиколай Плавунов
Николай Плавунов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Николай Плавунов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов заявил в интервью РИА Новости, что во время пандемии каждый нуждающийся в медицинской помощи ее получал, приоритета у больных с диагнозом или подозрением на коронавирус не было.
"Пациент, который нуждается в помощи, должен ее получить, какого-либо приоритета в пациентах у нас нет и не было", - заявил Плавунов.
Он подчеркнул, что работа в условиях коронавирусной инфекции ни в коем случае не исключала работу с другими пациентами.
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