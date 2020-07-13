https://ria.ru/20200713/1574258565.html
Главврач московской скорой рассказал о работе в период пандемии
Главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов заявил в интервью РИА Новости, что во время пандемии каждый нуждающийся в РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:17
2020-07-13T15:14
распространение нового коронавируса
николай плавунов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай плавунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва