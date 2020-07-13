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Николай Плавунов: пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден
Главврач "Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова" Николай Плавунов в интервью РИА Новости рассказал, как работала скорая в условиях... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:02
николай плавунов
москва
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николай плавунов, москва, интервью - авторы

Николай Плавунов: пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден

11:00 13.07.2020 (обновлено: 11:02 13.07.2020)
69
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлавный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова города Москвы Николай Плавунов в студии радио Sputnik
Главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова города Москвы Николай Плавунов в студии радио Sputnik
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Главврач "Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова" Николай Плавунов в интервью РИА Новости рассказал, как работала скорая в условиях пандемии коронавируса, насколько увеличилось количество звонков, связанных с подозрением на COVID-19, и был ли приоритет в пациентах. Также он сообщил, сколько человек работало во время пандемии, привлекались ли врачи из других медучреждений и о чем пришлось попросить коллег, чтобы справиться с увеличенной нагрузкой.
— Как скоро станция скорой и неотложной медицинской помощи сможет вернуться в привычный режим работы? Какие мероприятия проводятся для того, чтобы вывести скорую из-под ковида?
— Работа в условиях коронавирусной инфекции, в условиях эпидемии ни в коем случае не исключала работу с другими пациентами, которые не заболели коронавирусом, поэтому в этом отношении мы работали так, как и работали раньше.
В период пандемии COVID-19 значительно возросло количество обращений в московскую скорую помощь, но мы смогли успешно справиться. И даже в дни особо напряженной работы скорой все пациенты, которые нуждались в госпитализации, были обеспечены стационарной помощью.
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— Сократилось ли количество выездов и вызовов бригад скорой медицинской помощи по сравнению с пиком, который пришелся на весну?
— Да, конечно. Сейчас нет такого количества вызовов, который был в апреле-мае. Количество вызовов снизилось, и в июне мы практически уже отработали в объеме вызовов прошлого года. В период эпидемии количество вызовов в сутки достигало 12-12,5 тысячи, а сейчас сократилось примерно на 20%.
— Какой процент вызовов в период пандемии был связан с коронавирусом?
— Если говорить о пиковой нагрузке, то 25-30% от всех вызовов составляли вызовы, связанные с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Сейчас этот показатель составляет 11-12% от общего числа. Эти проценты говорят о том, насколько сократилось количество заболевших. То есть это индикатор развития эпидемии, и мы видим, что эпидемия, безусловно, снижается и постепенно уходит. Это говорит о том, что пик заболеваемости пройден.
— Был ли приоритет больным с этим заболеванием в сравнении с другими?
— Пациент, который нуждается в помощи, должен ее получить, какого-либо приоритета в пациентах у нас нет и не было.
— Как сейчас изменилась нагрузка на бригады скорой помощи?
— Сейчас мы практически вышли на аналогичный объем работы, как было в прошлом году в этот же период времени. Мы прекрасно понимаем, что ведется постоянный мониторинг состояния здоровья населения Москвы, продолжается проведение исследований, диагностики, ПЦР-диагностики, ИФА-тестирование, которые выявляют определенное количество пациентов с коронавирусом. Пациенты пока есть, конечно, их в разы меньше, чем было на пике эпидемии, но тем не менее они еще остаются. В любом случае мы пока полностью не можем выйти из эпидситуации, потому что еще есть пациенты с коронавирусом, которые требуют маршрутизации в стационары, и мы эту работу продолжаем.
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— Как вы думаете, в связи с чем стало возможным снятие ограничительных мер?
— Ситуация в городе изменилась в лучшую сторону. Количество вызовов, например, к пациентам с ОРВИ в июне 2020 года, по сравнению с маем этого же года, снизилось в два раза. Все меры, которые были приняты городом по режиму изоляции, по алгоритму работы медицинских учреждений, социальных и других служб, которые принимали участие в преодолении этой эпидемии, в том числе и меры по борьбе с эпидемией, оказались правильными и эффективными. Все это в целом привело к тому, что эпидемия сегодня сходит на нет.
— Сколько человек работало в скорой помощи на пике коронавируса, сколько сейчас? Привлекались ли медики из обычных больниц?
— Мы обошлись своими силами в период коронавирусной инфекции, у нас и до, и во время пандемии работает около 12 000 человек — ежедневно на вызовы выезжают 1040 бригад скорой помощи. Мы попросили сотрудников, учитывая эпидситуацию, перенести отпуска на более поздний период времени. Наши сотрудники, как люди ответственные и понимающие важность сложившейся ситуации для города, в этом отношении пошли навстречу, и таким образом нам удалось справиться с увеличенной нагрузкой.
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