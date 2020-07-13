https://ria.ru/20200713/1574257361.html
Главврач рассказал о нагрузке московской скорой в период пандемии
Более 12 тысяч вызовов в сутки отрабатывала скорая помощь в период пандемии в Москве, сейчас количество вызовов сократилось на 20%, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:58
2020-07-13T15:15
распространение нового коронавируса
николай плавунов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877906_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6c11d277869c610a68b867f5420f7d63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай плавунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва