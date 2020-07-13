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Главврач рассказал о нагрузке московской скорой в период пандемии
Более 12 тысяч вызовов в сутки отрабатывала скорая помощь в период пандемии в Москве, сейчас количество вызовов сократилось на 20%, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T15:15
распространение нового коронавируса
николай плавунов
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
николай плавунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Главврач рассказал о нагрузке московской скорой в период пандемии

09:58 13.07.2020 (обновлено: 15:15 13.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры и водитель скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве перемещают пациента с подозрением на коронавирус в автомобиль скорой помощи
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве перемещают пациента с подозрением на коронавирус в автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более 12 тысяч вызовов в сутки отрабатывала скорая помощь в период пандемии в Москве, сейчас количество вызовов сократилось на 20%, сообщил в интервью РИА Новости главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.
"Количество вызовов снизилось, и в июне мы практически уже отработали в объеме вызовов прошлого года. В период эпидемии количество вызовов в сутки достигало 12-12,5 тысячи, а сейчас сократилось примерно на 20%", - сообщил Плавунов.
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Распространение нового коронавирусаНиколай ПлавуновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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