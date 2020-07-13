Главврач рассказал о нагрузке московской скорой в период пандемии

"Количество вызовов снизилось, и в июне мы практически уже отработали в объеме вызовов прошлого года. В период эпидемии количество вызовов в сутки достигало 12-12,5 тысячи, а сейчас сократилось примерно на 20%", - сообщил Плавунов.