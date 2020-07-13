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Мэра Сеула похоронят со всеми почестями
Похороны мэра Сеула Пак Вон Суна проходят со всеми почестями, положенными человеку его позиции, несмотря на недовольство части граждан, которые обращают... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:43
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youtube, южная корея, сеул, в мире

Мэра Сеула похоронят со всеми почестями

09:43 13.07.2020
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© AP Photo / Newsis/Cheon Jin-hwanПак Вон Сун
Пак Вон Сун
© AP Photo / Newsis/Cheon Jin-hwan
Пак Вон Сун. Архивное фото
СЕУЛ, 13 июл - РИА Новости. Похороны мэра Сеула Пак Вон Суна проходят со всеми почестями, положенными человеку его позиции, несмотря на недовольство части граждан, которые обращают внимание на прекращение расследования по обвинениям в домогательствах, выдвинутых против погибшего.
Мэр Сеула был найден мертвым в лесу горы Пукаксан недалеко от своей официальной резиденции в центре Сеула в ночь на 10 июля. Полиция заявила, что признаки насильственной смерти отсутствуют. За сутки до инцидента, как сообщают южнокорейские СМИ, бывшая секретарь Пак Вон Суна подала на него иск за домогательства. Девушка в качестве доказательства предоставила переписку с мэром и заявила, что помимо нее есть и другие жертвы. Как отмечало агентство Ренхап, сотрудники полиции отказались комментировать это дело, в том числе сам факт того, был ли подан иск. В соответствии с южнокорейским законодательством, дело было автоматически прекращено после смерти мэра.
Пак Вон Сун
Вчера, 12:54
Церемония похорон мэра Сеула пройдет онлайн из-за COVID-19
Эти обстоятельства вызвали недовольство у довольно большого числа людей. Уже более 560 тысяч человек подписали петицию на сайте президентской администрации Южной Кореи с требованием не проводить пышные похороны с почестями, положенными мэру города.
"Из-за того, что Пак Вон Сун умер, расследование подозрения в домогательствах было прекращено, но разве можно быть уверенными, что он умер честной смертью? И граждане должны наблюдать пять дней в СМИ за его пышными похоронами?" - говорится в тексте петиции, которая была загружена на сайт 10 июля.
Ранее сообщалось, что похороны Пак Вон Суна в соответствии с регламентом продлятся пять дней, в то время как обычные похороны в Южной Корее занимают три дня. Церемония прощания состоялась в понедельник, число участников было ограничено примерно 100, включая членов семьи погибшего, высокопоставленных городских чиновников, представителей партии и гражданских групп. Такие меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом мероприятие, являющееся частью публичных похорон, транслировалось в прямом эфире через официальные каналы правительства города и радиостанции TBS на YouTube. После церемонии прощания тело Пак Вон Суна будет кремировано в крематории Сеульского Мемориального парка, а прах бывшего мэра затем будет погребен на его родине в провинции Кёнсан-Намдо.
В то же время, более 640 тысяч человек "возложили" виртуальные цветы к онлайн-мемориалу в честь Пак Вон Суна. Также более 11 тысяч человек посетили место общественного поклонения памяти покойного перед зданием мэрии. Все посетители обязаны носить маски, соблюдать дистанцию и проверять температуру.
Мэр Сеула Пак Вон Сун
10 июля, 17:00
В Южной Корее появилась петиция против пышных похорон мэра Сеула
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YouTubeЮжная КореяСеулВ мире
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