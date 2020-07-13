Мэра Сеула похоронят со всеми почестями

Мэр Сеула был найден мертвым в лесу горы Пукаксан недалеко от своей официальной резиденции в центре Сеула в ночь на 10 июля. Полиция заявила, что признаки насильственной смерти отсутствуют. За сутки до инцидента, как сообщают южнокорейские СМИ, бывшая секретарь Пак Вон Суна подала на него иск за домогательства. Девушка в качестве доказательства предоставила переписку с мэром и заявила, что помимо нее есть и другие жертвы. Как отмечало агентство Ренхап, сотрудники полиции отказались комментировать это дело, в том числе сам факт того, был ли подан иск. В соответствии с южнокорейским законодательством, дело было автоматически прекращено после смерти мэра.