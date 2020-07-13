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На Таймыре разлившееся авиатопливо попало в два водоема
Разлившееся при аварии на трубопроводе авиационное топливо попало в безымянные озеро и ручей в Таймырском районе Красноярского края, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:37
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

На Таймыре разлившееся авиатопливо попало в два водоема

09:37 13.07.2020
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© Flickr / notsogoodphotographyТонкая нефтяная пленка на воде
Тонкая нефтяная пленка на воде
© Flickr / notsogoodphotography
Тонкая нефтяная пленка на воде. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. Разлившееся при аварии на трубопроводе авиационное топливо попало в безымянные озеро и ручей в Таймырском районе Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.
Полуостров Таймыр
Вчера, 14:29
Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива
"Топливо попало в озеро без названия и вытекающий из него ручей, также не имеющий названия", - говорится в сообщении.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что на ликвидации последствий работает более 100 человек. В администрации района сообщали, что попадания топлива в реку Большая Хета не зафиксировано. Площадь озера составляет около 600 квадратных метров.
В администрации сообщили, что на месте происшествия установлено восемь боновых заграждений, к месту ликвидации аварийного разлива доставлено более тысячи килограммов сорбента, начата обработка в месте впадения ручья в малое озеро. На малом озере установлено две емкости по 50 кубометров и два насоса с рукавами. В течение дня сорбентом планируется обработать поверхность малого озера и ручей от места порыва до него. Также будут собраны водно-дисперсная эмульсия в районе установки бонов и сорбент для его последующей утилизации.
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17 июня, 11:31
В Красноярском крае ликвидировали разлив автомобильного топлива
010353
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
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