На Таймыре разлившееся авиатопливо попало в два водоема

КРАСНОЯРСК, 13 июл – РИА Новости. Разлившееся при аварии на трубопроводе авиационное топливо попало в безымянные озеро и ручей в Таймырском районе Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.
"Топливо попало в озеро без названия и вытекающий из него ручей, также не имеющий названия", - говорится в сообщении.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что на ликвидации последствий работает более 100 человек. В администрации района сообщали, что попадания топлива в реку Большая Хета не зафиксировано. Площадь озера составляет около 600 квадратных метров.
В администрации сообщили, что на месте происшествия установлено восемь боновых заграждений, к месту ликвидации аварийного разлива доставлено более тысячи килограммов сорбента, начата обработка в месте впадения ручья в малое озеро. На малом озере установлено две емкости по 50 кубометров и два насоса с рукавами. В течение дня сорбентом планируется обработать поверхность малого озера и ручей от места порыва до него. Также будут собраны водно-дисперсная эмульсия в районе установки бонов и сорбент для его последующей утилизации.