На Таймыре разлившееся авиатопливо попало в два водоема

"Топливо попало в озеро без названия и вытекающий из него ручей, также не имеющий названия", - говорится в сообщении.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что на ликвидации последствий работает более 100 человек. В администрации района сообщали, что попадания топлива в реку Большая Хета не зафиксировано. Площадь озера составляет около 600 квадратных метров.

В администрации сообщили, что на месте происшествия установлено восемь боновых заграждений, к месту ликвидации аварийного разлива доставлено более тысячи килограммов сорбента, начата обработка в месте впадения ручья в малое озеро. На малом озере установлено две емкости по 50 кубометров и два насоса с рукавами. В течение дня сорбентом планируется обработать поверхность малого озера и ручей от места порыва до него. Также будут собраны водно-дисперсная эмульсия в районе установки бонов и сорбент для его последующей утилизации.