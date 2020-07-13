Более 24 тысяч московских выпускников будут сдавать ЕГЭ в понедельник

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ЕГЭ по физике и истории в Москве в понедельник будут сдавать более 24 тысяч человек, в пунктах проведения экзаменов организована полная безопасность, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Более 24 тысяч московских выпускников сдают сегодня ЕГЭ, 13 тысяч - по физике и 11 тысяч – по истории. В городе организовано свыше 3 тысяч аудиторий в более чем 300 пунктах проведения экзаменов. Основное количество пунктов расположено в школах, но также есть пункты на дому и в больницах. Везде соблюдены правила безопасности, всем выпускникам на входе измерят температуру, на экзамены допущены организаторы только с отрицательными тестами на коронавиурс", – рассказала Ракова.

По ее словам, экзамены по физике и истории длятся 3 часа 55 минут. Результаты будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 27 июля 2020 года.

Она напомнила, что основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля, следующие экзамены состоятся 16 июля, в этот день выпускники будут сдавать обществознание и химию.

Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировано около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся СПО и иностранных образовательных организаций.

В проведении экзаменов в 2020 году участвует более 20 тысяч педагогических работников, которые прошли соответствующую подготовку.