https://ria.ru/20200713/1574256250.html
Более 24 тысяч московских выпускников будут сдавать ЕГЭ в понедельник
ЕГЭ по физике и истории в Москве в понедельник будут сдавать более 24 тысяч человек, в пунктах проведения экзаменов организована полная безопасность, сообщила... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:33
2020-07-13T09:58
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
анастасия ракова
москва
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова , москва, образование - общество
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ЕГЭ
по физике и истории в Москве
в понедельник будут сдавать более 24 тысяч человек, в пунктах проведения экзаменов организована полная безопасность, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Более 24 тысяч московских выпускников сдают сегодня ЕГЭ, 13 тысяч - по физике и 11 тысяч – по истории. В городе организовано свыше 3 тысяч аудиторий в более чем 300 пунктах проведения экзаменов. Основное количество пунктов расположено в школах, но также есть пункты на дому и в больницах. Везде соблюдены правила безопасности, всем выпускникам на входе измерят температуру, на экзамены допущены организаторы только с отрицательными тестами на коронавиурс", – рассказала Ракова.
По ее словам, экзамены по физике и истории длятся 3 часа 55 минут. Результаты будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 27 июля 2020 года.
Она напомнила, что основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля, следующие экзамены состоятся 16 июля, в этот день выпускники будут сдавать обществознание и химию.
Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировано около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся СПО и иностранных образовательных организаций.
В проведении экзаменов в 2020 году участвует более 20 тысяч педагогических работников, которые прошли соответствующую подготовку.
Чтобы исключить возможность заражения вирусной инфекцией, в пунктах проведения ЕГЭ соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.