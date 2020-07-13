Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574256250.html
Более 24 тысяч московских выпускников будут сдавать ЕГЭ в понедельник
ЕГЭ по физике и истории в Москве в понедельник будут сдавать более 24 тысяч человек, в пунктах проведения экзаменов организована полная безопасность, сообщила... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:58
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
анастасия ракова
москва
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931870_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_e0f11d7cacb3bc7ab497e36d0e9813bc.jpg
https://ria.ru/20200712/1574228151.html
https://ria.ru/20200710/1574172886.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931870_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_e0f11d7cacb3bc7ab497e36d0e9813bc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931870_53:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_c7adb9e67659f10f36b429269375d59a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573931870_962:0:3010:2048_1400x0_80_0_0_661422e9be9a8df76014b587480b7e27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова , москва, образование - общество

Более 24 тысяч московских выпускников будут сдавать ЕГЭ в понедельник

09:33 13.07.2020 (обновлено: 09:58 13.07.2020)
864
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПреподаватель сверяет личность ученика по паспорту перед началом единого государственного экзамена
Преподаватель сверяет личность ученика по паспорту перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Преподаватель сверяет личность ученика по паспорту перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ЕГЭ по физике и истории в Москве в понедельник будут сдавать более 24 тысяч человек, в пунктах проведения экзаменов организована полная безопасность, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Более 24 тысяч московских выпускников сдают сегодня ЕГЭ, 13 тысяч - по физике и 11 тысяч – по истории. В городе организовано свыше 3 тысяч аудиторий в более чем 300 пунктах проведения экзаменов. Основное количество пунктов расположено в школах, но также есть пункты на дому и в больницах. Везде соблюдены правила безопасности, всем выпускникам на входе измерят температуру, на экзамены допущены организаторы только с отрицательными тестами на коронавиурс", – рассказала Ракова.
По ее словам, экзамены по физике и истории длятся 3 часа 55 минут. Результаты будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на официальном портале мэра и правительства Москвы не позднее 27 июля 2020 года.
Она напомнила, что основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля, следующие экзамены состоятся 16 июля, в этот день выпускники будут сдавать обществознание и химию.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Вчера, 08:37
ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировано около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся СПО и иностранных образовательных организаций.
В проведении экзаменов в 2020 году участвует более 20 тысяч педагогических работников, которые прошли соответствующую подготовку.
Чтобы исключить возможность заражения вирусной инфекцией, в пунктах проведения ЕГЭ соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.
Сдача ЕГЭ
10 июля, 14:56
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике
001001
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анастасия РаковаМоскваОбразование - Общество
Рекомендуем
Девушка в защитной маске в подземном переходе на одной из улиц в Москве
Московский центр исследования сознания откроет международную онлайн-школу
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о поддержке школ
Военнослужащие афганской национальной армии
Не менее семи силовиков погибли при нападении боевиков в Афганистане
Джон Траволта и Келли Престон
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян
Глава МИД Армении обсудил с главой ОДКБ конфликт с Азербайджаном
Тонкая нефтяная пленка на воде
На Таймыре разлившееся авиатопливо попало в два водоема
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Названы три категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
Почти 190 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
На Украине выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Пак Вон Сун
Мэра Сеула похоронят со всеми почестями
Полиция
В Хабаровске сотрудница полиции вернула оставленные в банкомате деньги
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Тувы наградили Собянина орденом за помощь в борьбе с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Греческая церковь призвала отменить решение по статусу Святой Софии
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
Лента новостейМолния