https://ria.ru/20200713/1574255988.html
На Украине выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 612, до 54133, умерли еще 15 человек, сообщила в понедельник система мониторинга... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:26
2020-07-13T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
воз
украина
в мире
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украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ситуация на украине, воз, украина, в мире
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
за сутки на Украине
выросло на 612, до 54133, умерли еще 15 человек, сообщила в понедельник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
По состоянию на 13 июля в стране выявлены 54133 случая COVID-19, из них 612 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1398 человек, из них 15 за последние сутки. Всего выздоровели 26503 человека, в том числе 385 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в понедельник сообщил, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 52 ребенка и 68 медработников. "Всего за время пандемии на Украине коронавирус выявили у 3880 детей и 7425 медработников", - сказал Степанов.
Он также сообщил, что больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области – 104, Ровенской – 99 и Закарпатской – 79.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.