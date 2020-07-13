На Украине выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото

Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 612, до 54133, умерли еще 15 человек, сообщила в понедельник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По состоянию на 13 июля в стране выявлены 54133 случая COVID-19, из них 612 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1398 человек, из них 15 за последние сутки. Всего выздоровели 26503 человека, в том числе 385 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге в понедельник сообщил, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 52 ребенка и 68 медработников. "Всего за время пандемии на Украине коронавирус выявили у 3880 детей и 7425 медработников", - сказал Степанов.

Он также сообщил, что больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области – 104, Ровенской – 99 и Закарпатской – 79.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.