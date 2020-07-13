Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574255436.html
В Казахстане прошла минута молчания в память о жертвах коронавируса
Минута молчания в память о жертвах коронавирусной инфекции прошла в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T09:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1b7dae70d32ff8170cee009731411fd0.jpg
https://ria.ru/20200713/1574254605.html
нур-султан
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1b7dae70d32ff8170cee009731411fd0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_c7fbd56959049e0115dce5251a70bdd8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_541:0:2589:2048_1400x0_80_0_0_0b2cd9657f2bd64c3b9935ec1930db08.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, нур-султан, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

В Казахстане прошла минута молчания в память о жертвах коронавируса

09:12 13.07.2020
1116
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 июл - РИА Новости. Минута молчания в память о жертвах коронавирусной инфекции прошла в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости.
День траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 объявлен в Казахстане в понедельник. В стране приспущены государственные флаги, в телевизионном и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
08:45Распространение нового коронавируса
В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
В день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12.00 по времени города Нур-Султан (09.00 мск) по всей стране была объявлена минута молчания.
Перед резиденцией Акорда глава государства Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтили память жертв пандемии коронавируса. Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов.
Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 59,8 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксировано 375 случаев смерти от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200210
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Названа причина смерти невесты на свадебном банкете
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Туристы в Милане, Италия
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Медик у машины скорой помощи
В Магаданской области умер пятый пациент с COVID-19
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Медицинские работники проводят дезинфекционную обработку медицинских костюмов
В Москве выписали 394 пациента после COVID-19
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Особенности национального несанкционированного протеста
Врач у окна
Психолог объяснил, почему подростки в США ходят на COVID-вечеринки
Полицейский в маске возле оптового рынка Синьфади в Пекине, Китай
В Гонконге опровергли заявления вирусолога о скрытии данных о COVID-19
Здание Центрального банка России
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Путин назвал причину ухудшения отношений между Россией и Украиной
Скорая помощь, Индия
Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах
Джон Траволта и Келли Престон
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Фельдшер скорой медицинской помощи
В Тамбовской области за сутки выявили более 40 заболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Корпус реактора для блока №1 строящейся АЭС "Аккую" прошел испытания
16:16Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда
16:16Ереван обвинил Баку в артобстреле приграничного села Чинари
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
Лента новостейМолния