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В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал указ о присвоении посмертно званий "Герой труда" двум врачам, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:45
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

В Казахстане двум врачам посмертно присвоили звание "Герой труда"

08:45 13.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал указ о присвоении посмертно званий "Герой труда" двум врачам, сообщила пресс-служба главы государства.
День траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 объявлен в Казахстане в понедельник. В стране приспущены государственные флаги, в теле- и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму.
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"За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга присвоить высшую степень отличия - звание "Қазакстаннын Енбек Ері" (Герой труда Казахстана - ред.) с вручением знака особого отличия - золотой звезды и ордена "Отан" (Отчизна - ред.) заведующему отделением ГКП "Кокшетауская городская многопрофильная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области Исаеву Олегу Николаевичу (посмертно), главному врачу ГКП "Областная клиническая инфекционная больница" Актюбинской области Козбагарову Калихану Есбосыновичу (посмертно)", - говорится в тексте указа.
Ранее пресс-служба министерства здравоохранения упоминала Исаева в числе медработников, скончавшихся от коронавирусной инфекции. В свою очередь Козбагаров, по данным актюбинских СМИ, скончался 10 июля от пневмонии, его тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 59,8 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксировано 375 случаев смерти от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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