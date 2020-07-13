Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574254384.html
На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 20 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:34
ситуация на украине
черниговская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_0:313:3083:2047_1400x0_80_0_0_2de62f8b13909a55eb9162e2102ca0d7.jpg
https://ria.ru/20200712/1574228562.html
https://ria.ru/20200630/1573660338.html
1
черниговская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_0:313:3083:2047_1400x0_80_0_0_2de62f8b13909a55eb9162e2102ca0d7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_128:0:2857:2047_1400x0_80_0_0_acaf1b8fb380c47ec688f4254b01630f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_469:0:2516:2047_1400x0_80_0_0_2c1fa32638d565f6d3dd94be8f7c37b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, черниговская область, в мире

На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

08:34 13.07.2020
173
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Высоковольтная ЛЭП. Архивное фото
КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Более 20 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в трех областях", - говорится в сообщении.
Линии электропередач
Вчера, 09:08
На Украине сто населенных пунктов остались без света из-за непогоды
В частности, в Черниговской области без света остались 10 населенных пунктов, Луганской – девять и Киевской – четыре.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Женщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
30 июня, 09:18
На Украине более 30 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
320000
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеЧерниговская областьВ мире
Рекомендуем
Прохожие у витрины магазина
Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 30,7%
Самолет Ан-2
Росавиация создала комиссию после падения Ан-2 в Нижегородской области
Медицинский работник измеряет температуру и пульс женщины в Мумбаи
В Индии выявили 28,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Лесной пожар в Луганской области
В Луганской области продолжается тушение лесного пожара
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании Россия
В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
Крым
В горах Крыма спасли группу туристов
Врач в запотевших защитных очках
В Узбекистане за сутки выявили 487 случаев заболевания COVID-19
Москва
Москвичи могут бесплатно заниматься фитнесом на свежем воздухе
Ликвидация пожаров
В Приангарье за сутки потушили 13 возгораний в тайге
Побережье Камчатки
На севере Камчатки пропал катер с тремя рыбаками
Здание Оперного театра в Сиднее
В австралийский штат Виктория направили военных для борьбы с COVID-19
Поиск пропавших на юге Японии
Число жертв наводнений в Японии достигло 72
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
Роскачество: россияне стали внимательнее проверять информацию о продукте
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Афганистане шесть полицейских погибли при нападении талибов
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Стрелявший в мечетях Крайстчерча отказался от адвокатов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 235 тысяч
16:15Суд не стал менять меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета
16:13На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
16:10Ереван осудил слова Турции о ситуации на армяно-азербайджанской границе
16:10На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов
16:10С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Набиуллина заявила, что Центробанк не обсуждает деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
Лента новостейМолния