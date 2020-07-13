На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Более 20 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в трех областях", - говорится в сообщении.