https://ria.ru/20200713/1574254384.html
На Украине более 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 20 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:34
2020-07-13T08:34
ситуация на украине
черниговская область
в мире
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https://ria.ru/20200712/1574228562.html
https://ria.ru/20200630/1573660338.html
1
черниговская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573839524_0:313:3083:2047_1400x0_80_0_0_2de62f8b13909a55eb9162e2102ca0d7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, черниговская область, в мире