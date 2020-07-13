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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
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В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали
Вывозные рейсы в РФ из Узбекистана и с Бали планируются в понедельник, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:22
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
москва
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ростов-на-дону
шереметьево (аэропорт)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, москва, ташкент, ростов-на-дону, шереметьево (аэропорт), общество

В России в понедельник ждут вывозные рейсы из Узбекистана и с Бали

08:22 13.07.2020
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© РИА Новости / Роман ШибаевРоссийские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании "Россия"
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании Россия
© РИА Новости / Роман Шибаев
Российские граждане поднимаются на борт самолета авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Узбекистана и с Бали планируются в понедельник, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы из Денпасара в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, из Ташкента в Санкт-Петербург.
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Вчера, 16:17Распространение нового коронавируса
Посольство России в Узбекистане заявило об отмене вывозного рейса 13 июля
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Минкомсвязь сообщила о вывозных рейсах в Россию в воскресенье
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваТашкентРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)Общество
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