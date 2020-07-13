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Число жертв наводнений в Японии достигло 72
Число жертв наводнений в Японии достигло 72, идет поиск еще 13 человек, пропавших без вести, сообщил в понедельник телеканал NHK. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:11
кумамото (префектура)
синдзо абэ
япония
в мире
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кумамото (префектура)
япония
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
кумамото (префектура), синдзо абэ, япония, в мире

Число жертв наводнений в Японии достигло 72

08:11 13.07.2020
393
© REUTERS / KyodoПоиск пропавших на юге Японии
Поиск пропавших на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
Поиск пропавших на юге Японии
ТОКИО, 13 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений в Японии достигло 72, идет поиск еще 13 человек, пропавших без вести, сообщил в понедельник телеканал NHK.
По его данным, в 21 префектуре Японии, главным образом на острове Кюсю, в результате вызванных проливными дождями наводнений и оползней пострадали почти 14 тысяч домов.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил в понедельник префектуру Кумамото для оценки ущерба и пообещал местным властям максимально помочь в ликвидации последствий стихийных бедствий.
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Кумамото (префектура)Синдзо АбэЯпонияВ мире
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