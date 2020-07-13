https://ria.ru/20200713/1574253912.html
Число жертв наводнений в Японии достигло 72
Число жертв наводнений в Японии достигло 72, идет поиск еще 13 человек, пропавших без вести, сообщил в понедельник телеканал NHK. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T08:11
2020-07-13T08:11
кумамото (префектура)
синдзо абэ
япония
в мире
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https://ria.ru/20200712/1574242889.html
кумамото (префектура)
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574125477_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7bbe9235206e0cfc4c62d5d486e98914.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кумамото (префектура), синдзо абэ, япония, в мире