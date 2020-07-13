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В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
В поселке Тухард Красноярского края из-за разлива топлива ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщается на сайте администрации Таймырского... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:49
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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353
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

08:01 13.07.2020 (обновлено: 11:49 13.07.2020)
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© Фото : сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого районаРазлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
Разлив топлива в поселке Тухард Красноярского края
© Фото : сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района
КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. В поселке Тухард Красноярского края из-за разлива топлива ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района края.
В воскресенье при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе этого поселка, произошла разгерметизация трубы. В результате ЧП разлилось авиационное топливо.
Более 44 тонн горючего оказались на территории вертолетной площадки. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
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Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива
Ликвидацией последствий аварии занимаются более ста спасателей. В администрации района сообщили, что топливо попало в озеро.
"Попадание топлива в реку Большая Хета не зафиксировано. <...> Оно попало в озеро площадью порядка 600 квадратных метров. Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения", — говорится в сообщении администрации Таймырского района Красноярского края.
Там также сообщили, что к месту ликвидации аварийного разлива доставили более тысячи килограммов сорбента для очистки в месте впадения ручья в малое озеро. На малом озере установлено две емкости по 50 кубометров и два насоса с рукавами. В течение дня сорбентом планируется обработать поверхность малого озера и ручей от места порыва до него. Также будут собраны водно-дисперсная эмульсия в районе установки бонов и сорбент для его последующей утилизации.
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2310394
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
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