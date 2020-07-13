В поселке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. В поселке Тухард Красноярского края из-за разлива топлива ввели режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района края.
В воскресенье при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе этого поселка, произошла разгерметизация трубы. В результате ЧП разлилось авиационное топливо.
Более 44 тонн горючего оказались на территории вертолетной площадки. Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Ликвидацией последствий аварии занимаются более ста спасателей. В администрации района сообщили, что топливо попало в озеро.
"Попадание топлива в реку Большая Хета не зафиксировано. <...> Оно попало в озеро площадью порядка 600 квадратных метров. Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения", — говорится в сообщении администрации Таймырского района Красноярского края.
Там также сообщили, что к месту ликвидации аварийного разлива доставили более тысячи килограммов сорбента для очистки в месте впадения ручья в малое озеро. На малом озере установлено две емкости по 50 кубометров и два насоса с рукавами. В течение дня сорбентом планируется обработать поверхность малого озера и ручей от места порыва до него. Также будут собраны водно-дисперсная эмульсия в районе установки бонов и сорбент для его последующей утилизации.