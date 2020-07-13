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В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев COVID-19
В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T07:20
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев COVID-19

07:20 13.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 13 июл - РИА Новости. В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 50 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 45 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1173 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1320 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, двенадцать новых случаев выявлено в Междуреченске, семь – в Юрге, шесть – в Кемерово, по четыре – в Беловском и Гурьевском районах, три – в Анжеро-Судженске, по два – в Белово, Промышленновском и Тисульском районах, по одному – в Березовском, Мысках, Прокопьевске, Ижморском, Кемеровском, Тяжинском, Юргинском и Яйском районах.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлены 2507 случаев заражения коронавирусом. Четырнадцать человек скончались, 1173 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 7605 человек, сняты с наблюдения 71 620 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
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