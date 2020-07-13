В Кузбассе за сутки выявили 50 случаев COVID-19

"Еще у 50 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 45 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1173 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1320 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

По данным на понедельник, в Кузбассе выявлены 2507 случаев заражения коронавирусом. Четырнадцать человек скончались, 1173 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 7605 человек, сняты с наблюдения 71 620 человек.