В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса

АЛМА-АТА, 13 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1646 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 59 899, сообщила в понедельник межведомственная комиссия.
Ранее минздрав сообщил, что на 12 июля в стране зафиксировано 375 случаев смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 33,8 тысячи.
"Зарегистрированы 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 689, бессимптомных носителей - 957", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (266), Алма-Ате (231) и Карагандинской области (176).
В Казахстане понедельник объявлен днем общенационального траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции.
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