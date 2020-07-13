В ВМС США назвали предварительную причину взрыва на десантном корабле

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.
Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.
В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.
В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.
Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.
Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.
Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.
Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.
В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.
В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.
По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.
По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.
На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.
На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.
По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.
Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.
Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.
USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.
USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.
Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.
Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.
Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.
Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.
Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.
В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.
Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.
Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.
В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.
По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.
На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.
По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.
Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.
USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.
Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.
Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.