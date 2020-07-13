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В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самых... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:12
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россия, общество

В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров

04:28 13.07.2020 (обновлено: 11:12 13.07.2020)
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© Depositphotos / galitskayaДевушка распыляет средство против насекомых
Девушка распыляет средство против насекомых
© Depositphotos / galitskaya
Девушка распыляет средство против насекомых. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самых назойливых летних насекомых.
По словам эксперта, больше всего в летний сезон человеку докучают гнусы — кровососущие летающие насекомые. Самыми известным из них являются комары, но они далеко не самые страшные, заметила Рославцева. По ее мнению, неприятнее всего иметь дело с мошками.
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"В состав понятия "гнус", помимо комаров, входят мошки, мокрецы и слепни. Из них в настоящее время наиболее беспокоящим фактором являются мошки. Личинки мошек разводятся только в проточной воде, соответственно, мошки распределяются по всем регионам России. Особенно мошки опасны в условиях Астраханской области", — рассказала специалист.

На территории России нет вида мошек, которые переносят опасные заболевания, но они все равно могут доставить неприятности крайне болезненными укусами, добавила эксперт.
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Защитит от мошек закрытая одежда, например длинные брюки и трикотаж с длинным рукавом. Также рекомендуют использовать репелленты, которые надо наносить на кожу. Одного нанесения, как правило, хватает на четыре часа.
9881234916
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