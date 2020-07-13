https://ria.ru/20200713/1574251919.html
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самых... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T04:28
2020-07-13T11:12
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общество
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РИА Новости
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россия, общество
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора
Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik
о самых назойливых летних насекомых.
По словам эксперта, больше всего в летний сезон человеку докучают гнусы — кровососущие летающие насекомые. Самыми известным из них являются комары, но они далеко не самые страшные, заметила Рославцева. По ее мнению, неприятнее всего иметь дело с мошками.
"В состав понятия "гнус", помимо комаров, входят мошки, мокрецы и слепни. Из них в настоящее время наиболее беспокоящим фактором являются мошки. Личинки мошек разводятся только в проточной воде, соответственно, мошки распределяются по всем регионам России. Особенно мошки опасны в условиях Астраханской области", — рассказала специалист.
На территории России нет вида мошек, которые переносят опасные заболевания, но они все равно могут доставить неприятности крайне болезненными укусами, добавила эксперт.
Защитит от мошек закрытая одежда, например длинные брюки и трикотаж с длинным рукавом. Также рекомендуют использовать репелленты, которые надо наносить на кожу. Одного нанесения, как правило, хватает на четыре часа.