В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самых назойливых летних насекомых.

По словам эксперта, больше всего в летний сезон человеку докучают гнусы — кровососущие летающие насекомые. Самыми известным из них являются комары, но они далеко не самые страшные, заметила Рославцева. По ее мнению, неприятнее всего иметь дело с мошками.

"В состав понятия "гнус", помимо комаров, входят мошки, мокрецы и слепни. Из них в настоящее время наиболее беспокоящим фактором являются мошки. Личинки мошек разводятся только в проточной воде, соответственно, мошки распределяются по всем регионам России. Особенно мошки опасны в условиях Астраханской области", — рассказала специалист.

На территории России нет вида мошек, которые переносят опасные заболевания, но они все равно могут доставить неприятности крайне болезненными укусами, добавила эксперт.