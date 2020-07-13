СМИ: Минтруд одобрил проект о компенсации затрат на удаленную работу

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты поддержало проект поправок в Трудовой кодекс об удаленном режиме работы, в котором также предусматривается компенсация расходов на электроэнергию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на проект отзыва правительства, подготовленный ведомством.
Как следует из документа, работающий в дистанционном режиме имеет право использовать личное оборудование, программно-технические средства. Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил "Известиям", что сотрудник на удаленке, в частности, сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личного компьютера.
Законопроект о регулировании удаленной работы в нижнюю палату парламента 16 июня внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Авторы проекта полагают, что принятие изменений в Трудовой кодекс будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности.
По словам первого зампреда фракции ЕР Андрея Исаева, ко второму чтению законопроекта о регулировании удаленной работы будут внесены существенные поправки, чтобы найти компромисс между позициями профсоюзов и работодателей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда, принятие изменений в Трудовой кодекс, которые регулируют удаленную работу, закрепит новые права и обязанности работника и работодателя и конкретизирует рабочее время и время отдыха.
16 июня, 18:03Эксперт оценила законопроект об удаленной работе