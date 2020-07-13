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СМИ: Минтруд одобрил проект о компенсации затрат на удаленную работу
Министерство труда и социальной защиты поддержало проект поправок в Трудовой кодекс об удаленном режиме работы, в котором также предусматривается компенсация... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:05
россия
михаил тарасенко
валентина матвиенко
андрей исаев
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
совет федерации рф
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200616/1573018872.html
https://ria.ru/20200616/1573020262.html
А кто не на удалёнке, тем пусть компенсируют оплату за проезд на общественном транспорте или расходы на ГСМ и амортизацию личного автомобиля.
100
А еще , за верхнюю одежду и обувь ...
13
34
россия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569137381_0:120:3078:1851_1400x0_80_0_0_38cf5bd8e6aeabe52befa438afaafef2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил тарасенко, валентина матвиенко, андрей исаев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), совет федерации рф, госдума рф, общество

СМИ: Минтруд одобрил проект о компенсации затрат на удаленную работу

04:22 13.07.2020 (обновлено: 11:05 13.07.2020)
12712
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
Удаленный режим работы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты поддержало проект поправок в Трудовой кодекс об удаленном режиме работы, в котором также предусматривается компенсация расходов на электроэнергию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на проект отзыва правительства, подготовленный ведомством.
Как следует из документа, работающий в дистанционном режиме имеет право использовать личное оборудование, программно-технические средства. Один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил "Известиям", что сотрудник на удаленке, в частности, сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личного компьютера.
Ноутбук
16 июня, 17:43
Юрист разъяснила важность законопроекта об удаленной работе
Законопроект о регулировании удаленной работы в нижнюю палату парламента 16 июня внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Авторы проекта полагают, что принятие изменений в Трудовой кодекс будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности.
По словам первого зампреда фракции ЕР Андрея Исаева, ко второму чтению законопроекта о регулировании удаленной работы будут внесены существенные поправки, чтобы найти компромисс между позициями профсоюзов и работодателей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда, принятие изменений в Трудовой кодекс, которые регулируют удаленную работу, закрепит новые права и обязанности работника и работодателя и конкретизирует рабочее время и время отдыха.
Девушка с ноутбуком
16 июня, 18:03
Эксперт оценила законопроект об удаленной работе
5217213954
Обсудить 34
РоссияМихаил ТарасенкоВалентина МатвиенкоАндрей ИсаевМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Совет Федерации РФГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
А кто не на удалёнке, тем пусть компенсируют оплату за проезд на общественном транспорте или расходы на ГСМ и амортизацию личного автомобиля.
13 июля, 05:56
Naum Vygodsky
8690005
А еще , за верхнюю одежду и обувь ...
13 июля, 07:25
НМНадежда Москалева
280003
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