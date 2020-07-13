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Рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
Очередной рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T04:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аэрофлот
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, аэрофлот, москва, нью-йорк (город), общество

Рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву

04:10 13.07.2020 (обновлено: 04:21 13.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777
Пассажирский самолет Boeing-777
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет Boeing-777. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 13 июл - РИА Новости. Очередной рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK.
Ожидается, что после прибытия в Москву пассажиров пересадят на два других борта, которые доставят их в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
Этим рейсом имели право лететь жители Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, Ненецкого автономного округа, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Карелия, Коми, Адыгея и Калмыкия, Республики Крым и Севастополя, а также Санкт-Петербурга.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АэрофлотМоскваНью-Йорк (город)Общество
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