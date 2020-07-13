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Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T04:51
туризм
коронавирус covid-19
россия
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воз
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, аэрофлот, татьяна голикова, воз, владимир путин, европа, венгрия, в мире

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

03:30 13.07.2020 (обновлено: 04:51 13.07.2020)
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© AP Photo / Bela SzandelszkyМеждународный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште
Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште
© AP Photo / Bela Szandelszky
Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия вошла в число государств так называемой "желтой" зоны – согласно решению венгерских эпидемиологических властей, сообщается на официальной странице в Facebook посольства этой страны в России.
Это означает, что с 15 июля 2020 года россияне (в отличие от граждан государств "красной" зоны) смогут посещать Венгрию, но при соблюдении некоторых условий. Путь в эту европейскую страну открыт тем, кто предъявит документы, подтверждающие отрицательные тесты на наличие коронавируса.
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Граждане Венгрии, приезжающие из России, и члены их семей, а также лица, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны. Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней.
Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке. Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде.

Постепенное снятие ограничений на полеты за рубеж

С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.
"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", — сказала она на брифинге.
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По словам вице-премьера, авиасообщение начнут возобновлять со странами, заболеваемость COVID-19 в которых составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни в таких государствах не должен превышать одного процента.
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, Роспотребнадзор и профильные министерства обеспечили возможность возобновить поездки внутри страны, но за рубежом такого контроля за распространением инфекции достичь будет крайне сложно.
Чернышенко заверил, что никто не собирается рисковать здоровьем россиян. Он добавил, если принимать решения бездумно, то все прошлые усилия обесценятся.

Отсутствие ясности

Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым заявил, что неясно, когда иностранные партнеры будут открывать свои аэропорты, в том числе для российских туристов.
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"Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", - сказал Путин.
В этой связи, отметил президент, весьма актуальными являются оценки главы "Аэрофлота" относительно того, в каком состоянии сейчас находится отрасль и каким он видит выход из этой ситуации.

Пандемия COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
Из-за пандемии Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ЧернышенкоАэрофлотТатьяна ГоликоваВОЗВладимир ПутинЕвропаВенгрияВ мире
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