Ученый рассказал, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС

"Когда мы обсчитывали защиту каюты от радиации в модуле "Наука", то сочли ее нормальной с учетом необходимости небольшого усиления. Уже тогда мы знали, что усиливать надо полиэтиленом. Но разработчики испугались — полиэтилен может пахнуть, он горючий — и сделали в каюте над головой космонавта защиту из алюминиевой плиты толщиной 10 миллиметров", — сказал Шуршаков.