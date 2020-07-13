Ученый рассказал, как космонавтов защитят от радиации в новом модуле МКС

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков рассказал РИА Новости, какой будет система защиты каюты от радиации в новом российском модуле "Наука".
Модуль доставят на космодром "Байконур" 21-23 июля, а на Международную космическую станцию его запустят уже в 2021 году. По словам собеседника агентства, космонавтов от радиации защитят сантиметровой алюминиевой плитой.
"Когда мы обсчитывали защиту каюты от радиации в модуле "Наука", то сочли ее нормальной с учетом необходимости небольшого усиления. Уже тогда мы знали, что усиливать надо полиэтиленом. Но разработчики испугались — полиэтилен может пахнуть, он горючий — и сделали в каюте над головой космонавта защиту из алюминиевой плиты толщиной 10 миллиметров", — сказал Шуршаков.
В этом модуле конструкторы расположили спальное место для третьего россйского космонавта (еще два находятся в модуле "Звезда"), а также второй туалет российского сегмента станции.
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году его решили в целях экономии переоборудовать в полноценный летный модуль. Запуск назначили на 2007 год, но по разным причинам его неоднократно переносили.
Так, в 2013 году изготовитель — Центр Хруничева — передал модуль в ракетно-космическую корпорацию "Энергия", чтобы добавить в него новое оборудование. При тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому модуль вернули производителю на доработку.