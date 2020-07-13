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На военно-морской базе ВМС США в Сан-Диего загорелся корабль
На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard, сообщило командование надводными силами ВМС США. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:05
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военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сан-диего, сша, в мире

На военно-морской базе ВМС США в Сан-Диего загорелся корабль

02:43 13.07.2020 (обновлено: 12:05 13.07.2020)
1977
© AP Photo / Denis PoroyUSS Bonhomme Richard ВМС США
USS Bonhomme Richard ВМС США
© AP Photo / Denis Poroy
USS Bonhomme Richard ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard, сообщило командование надводными силами ВМС США.
Сообщается, что всего пострадал 21 человек, включая 17 моряков и четверых гражданских лиц, пострадавшие находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни.
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В Twitter пожарного департамента города указано, что на судне также прогремел взрыв. Возгорание произошло в 8:30 (18:30 мск). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек. Вся команда покинула его, пропавших без вести нет.
По последним данным командования надводными силами ВМС США, пожар продолжается на корабле более шести часов. От горящего корабля были эвакуированы два других боевых корабля - Fitzgerald и Russell.

"Может прогореть до ватерлинии"

Глава пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл заявил CNN, что пожар на корабле может продлиться несколько дней, при этом он может сгореть до ватерлинии.
Пожар на десантном корабле в США
© REUTERS / Bing Guan

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
1 из 13

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / Bing Guan

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

Люди фотографируются на фоне горящего универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6)
2 из 13

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

Матросы на борту универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) надевают противопожарное оборудование для тушения пожара
3 из 13

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
© REUTERS / Bing Guan

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
4 из 13

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan
© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
5 из 13

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

Мужчина играет в гольф на фоне горящего универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6)
6 из 13

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
7 из 13

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
8 из 13

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
© REUTERS / Bing Guan

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
9 из 13

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
10 из 13

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© REUTERS / Bing Guan

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
12 из 13

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© AP Photo / Denis Poroy

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy
1 из 13

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan
2 из 13

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan
3 из 13

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
4 из 13

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan
5 из 13

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
6 из 13

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
7 из 13

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
8 из 13

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
9 из 13

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan
10 из 13

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 13

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy
По его словам, в тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские. Источник в Пентагоне рассказал телеканалу, что возгорание, по предварительной информации, началось на "колодезной палубе", служащей для погрузки и выхода на воду десантных катеров.

USS Bonhomme Richard

USS Bonhomme Richard — универсальный корабль класса Wasp, он был принят на службу в ВМС США в 1998 году. В составе его команды 102 офицера и более тысячи моряков. Длина судна составляет более 250 метров, водоизмещение — более 28 тысяч тонн.
Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой. Кроме военных, он способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.
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