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Корабль ВМС США в порту Сан-Диего может прогореть до ватерлинии
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6), который находится на военно-морской базе Сан-Диего, может продлиться несколько дней, сам... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:05
военно-морские силы сша
сан-диего
сша
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военно-морские силы сша, сан-диего, сша, в мире

Корабль ВМС США в порту Сан-Диего может прогореть до ватерлинии

02:28 13.07.2020 (обновлено: 12:05 13.07.2020)
3000
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason KofonowПожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Сан-Диего
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Сан-Диего
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6), который находится на военно-морской базе Сан-Диего, может продлиться несколько дней, сам корабль может сгореть до ватерлинии, заявил телеканалу CNN глава пожарной службы города Колин Стоуэлл.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 8.30 (18.30 мск воскресенья). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек, а на борту на момент возгорания были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадал 21 человек - 17 моряков и четверо гражданских лиц.
Пожар на десантном корабле в США
© REUTERS / Bing Guan

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
1 из 13

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / Bing Guan

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

Люди фотографируются на фоне горящего универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6)
2 из 13

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

Матросы на борту универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6) надевают противопожарное оборудование для тушения пожара
3 из 13

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
© REUTERS / Bing Guan

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
4 из 13

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan
© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
5 из 13

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

Мужчина играет в гольф на фоне горящего универсального десантного корабля USS Bonhomme Richard (LHD 6)
6 из 13

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
7 из 13

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
8 из 13

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
© REUTERS / Bing Guan

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
9 из 13

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
10 из 13

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© REUTERS / Bing Guan

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

Работа пожарных служб на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
12 из 13

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
© AP Photo / Denis Poroy

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy
1 из 13

Пожар на USS Bonhomme Richard начался вечером в воскресенье по московскому времени.

© REUTERS / Bing Guan
2 из 13

Сообщалось, что на судне также прогремел взрыв.

© REUTERS / Bing Guan
3 из 13

В момент ЧП корабль находился на техническом обслуживании. На борту были около 160 моряков.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Kofonow/U.S. Navy
4 из 13

Пострадал 21 человек: семнадцать моряков и четверо гражданских отправили на лечение в местную больницу.

© REUTERS / Bing Guan
5 из 13

Травмы пострадавших связаны в основном с отравлением продуктами горения.

© AFP 2020 / San Diego Fire Department / Handout
6 из 13

В тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

© AFP 2020 / Sean M. Haffey/ Getty Images
7 из 13

По словам главы пожарной службы Сан-Диего, корабль может гореть несколько дней.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Christina Ross/Handout
8 из 13

На борту корабля находится более 3700 тонн топлива, пожарные пытаются не допустить его возгорания.

© AP Photo / Petty Officer 1st Class Jason Ko/U.S. Navy
9 из 13

По предварительным данным, пожар на корабле произошел не в результате взрыва.

© REUTERS / Bing Guan
10 из 13

Причину возгорания выяснит следствие, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
11 из 13

USS Bonhomme Richard, относящийся к универсальным десантным кораблям класса Wasp, вошел в состав ВМС США в 1998 году.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 13

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Jason Kofonow/Handout
13 из 13

Кроме военных, USS Bonhomme Richard способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

© AP Photo / Denis Poroy
Глава пожарно-спасательной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл заявил CNN, что корабль может гореть в течение нескольких дней "вплоть до ватерлинии". Он отметил, что пожар тушат служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.
В свою очередь, источник в американском минобороны сообщил телеканалу, что пожар, по предварительным данным, начался на "колодезной палубе", которая служит для погрузки и выхода на воду небольших десантных катеров. Источник канала также добавил, что информацию о возгорании на корабле доложили главе минобороны США Марку Эсперу.
Репортер местного телеканала FOX 5 Джейсон Слосс в своем Twitter сообщил, что пожар на корабле мог возникнуть, возможно, из-за "происшествия в ходе сварочных работ".
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego.
00:49
Корабль ВМС США в порту Сан-Диего горит более шести часов
7187333
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Военно-морские силы СШАСан-ДиегоСШАВ мире
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Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego.
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