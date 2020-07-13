У Сербии нет доказательств причастности РФ к акциям против правительства

БЕЛГРАД, 13 июл - РИА Новости. Сербия не располагает доказательствами причастности России к прошедшим в стране в минувшие дни антиправительственным демонстрациям, при этом были замечены "странные типы" из других государств, заявил президент Сербии Александр Вучич

"У меня нет ни одного доказательства этого, и я не могу такого сказать", - сказал Вучич в эфире телеканала Pink в ответ на вопрос о возможной причастности России.

Президент отметил, что в понедельник у него запланирована встреча с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, но не уточнил тему разговора.

Ранее сербская прозападная НПО "Центр евроатлантических исследований" (CEAS) и ряд местных СМИ растиражировали информацию о "российском следе" в антиправительственных выступлениях. Российский посол в ответ заявил, что подобные обвинения являются "примитивными русофобскими клише". МИД РФ назвал эти сообщения "вбросом", направленным на то, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.

Говоря об участии в демонстрациях иностранных граждан, Вучич сообщил, что больше всего было черногорцев. "Но не думаю, что черногорские службы глубоко замешаны в этом", - пояснил президент.

При этом он указал на выявленных двух граждан Израиля, являющихся уроженцами Украины и Киргизии.

Ранее местные СМИ сообщали, что контрразведка Сербии задержала двух граждан Израиля – уроженца Украины Романа Левина и уроженца Киргизии Артура Фурмана, которые участвовали в протестах.

"Это странные типы. У них мы нашли самую любопытную аппаратуру и оборудование. Был выявлен и гражданин Великобритании - шотландец", - сообщил Вучич.

По его словам, некоторые иностранцы оказались на протестах случайно, а некоторые "с намерением".

"Наши службы должны все это проверить", - отметил президент.