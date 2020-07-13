Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200713/1574251234.html
У Сербии нет доказательств причастности РФ к акциям против правительства
Сербия не располагает доказательствами причастности России к прошедшим в стране в минувшие дни антиправительственным демонстрациям, при этом были замечены... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T02:39
россия
александр вучич
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156057/94/1560579493_0:0:2077:1169_1400x0_80_0_0_4308486c3aec41f5d0c912358a4d11e9.jpg
https://ria.ru/20200712/1574249371.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200712/1574238362.html
3
россия
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156057/94/1560579493_0:0:2077:1169_1400x0_80_0_0_4308486c3aec41f5d0c912358a4d11e9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156057/94/1560579493_233:0:2077:1383_1400x0_80_0_0_73f5630c90a7f29cd818c4127866af4e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156057/94/1560579493_598:0:1981:1383_1400x0_80_0_0_f687d31496e2ad2bdebcab31ed656855.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр вучич, сербия, в мире

У Сербии нет доказательств причастности РФ к акциям против правительства

02:22 13.07.2020 (обновлено: 02:39 13.07.2020)
1475
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 июл - РИА Новости. Сербия не располагает доказательствами причастности России к прошедшим в стране в минувшие дни антиправительственным демонстрациям, при этом были замечены "странные типы" из других государств, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"У меня нет ни одного доказательства этого, и я не могу такого сказать", - сказал Вучич в эфире телеканала Pink в ответ на вопрос о возможной причастности России.
Президент отметил, что в понедельник у него запланирована встреча с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, но не уточнил тему разговора.
Ранее сербская прозападная НПО "Центр евроатлантических исследований" (CEAS) и ряд местных СМИ растиражировали информацию о "российском следе" в антиправительственных выступлениях. Российский посол в ответ заявил, что подобные обвинения являются "примитивными русофобскими клише". МИД РФ назвал эти сообщения "вбросом", направленным на то, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.
Говоря об участии в демонстрациях иностранных граждан, Вучич сообщил, что больше всего было черногорцев. "Но не думаю, что черногорские службы глубоко замешаны в этом", - пояснил президент.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Вчера, 23:28
Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными
При этом он указал на выявленных двух граждан Израиля, являющихся уроженцами Украины и Киргизии.
Ранее местные СМИ сообщали, что контрразведка Сербии задержала двух граждан Израиля – уроженца Украины Романа Левина и уроженца Киргизии Артура Фурмана, которые участвовали в протестах.
"Это странные типы. У них мы нашли самую любопытную аппаратуру и оборудование. Был выявлен и гражданин Великобритании - шотландец", - сообщил Вучич.
По его словам, некоторые иностранцы оказались на протестах случайно, а некоторые "с намерением".
"Наши службы должны все это проверить", - отметил президент.
Участники протестных выступлений, начавшихся на минувшей неделе в Белграде и других городах Сербии, требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича и выражают протест против планов властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У протестных акций нет единого организатора или четкого плана действий.
Полицейские и участники акции возле здания Парламента Сербии в Белграде после введения комендантского часа
Вчера, 15:55
У протестующих в Сербии нашли "коктейли Молотова"
1811172737
Обсудить 3
РоссияАлександр ВучичСербияВ мире
Рекомендуем
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе Сан-Диего
Корабль ВМС США в порту Сан-Диего может прогореть до ватерлинии
Камера исполнения приговоров к смертной казни
Суд в США постановил провести отмененную ранее федеральную казнь
Smoke rises from the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego Sunday, July 12, 2020, in San Diego after an explosion and fire Sunday on board the ship at Naval Base San Diego
В ВМС США назвали предварительную причину взрыва на десантном корабле
Провал грунта
Ученый рассказал о последствиях таяния грунтов в России
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении
Армянским военным на границе с Азербайджаном предписали быть сдержанными
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения лесного пожара
В России за сутки потушили 75 природных пожаров
Девушка распыляет средство против насекомых
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Гроза в Москве
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Автомобиль реанимации
Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок
Райли и Бенджамин Кио
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
Йемен
Арабская коалиция заявила, что сбила беспилотники йеменских повстанцев
Мужчина за рулем кабриолета
Эксперт рассказал, как защитить автомобиль в жару
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов
Работы по заправке кондиционера в автомобиле
Названы пять главных ошибок, "убивающих" кондиционер автомобиля
Электрический стул в тюрьме
В США состоится первая за 17 лет казнь федерального заключенного
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07Лавров провел телефонный разговор с главами МИД Армении и Азербайджана
16:07В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 58 тысяч
16:06Росгидромет предупредил о мощных ливнях в Центральном федеральном округе
16:03Жителя Калмыкии приговорили к колонии за убийство ребенка-инвалида
16:02Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
15:59Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией
15:59Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в Токио
15:55В Иркутской области оценили ситуацию с природными пожарами
15:53Глава ЦБ прокомментировала предложение провести деноминацию рубля
15:52ДУМ РФ: новый статус Святой Софии - победа христиан, иудеев и мусульман
15:52В Армении заявили о снижении интенсивности азербайджанских артобстрелов
15:48В Москве во время пандемии выросло число обращений к бизнес-омбудсмену
15:46Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине
15:45На Монблане нашли подборку газет с разбившегося в 1966 году самолета
15:44В Азербайджане число жертв коронавируса достигло 313
15:39Экс-советник Трампа хочет развеять миф о сговоре с Россией
15:39Сафронову предъявили обвинение в госизмене
15:34В администрации Кирова проводятся обыски
15:34Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч "квадратов"
15:34Трое армянских военных получили легкие ранения на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния