Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему

Несмотря на все сложности в отношениях между администрацией Дональда Трампа и американскими IT-гигантами, такими как Facebook, Google и Amazon, президент США оказался готовым пожертвовать остатками трансатлантической солидарности и доброй воли, которая сохранилась в отношениях между Штатами и Евросоюзом , чтобы защитить доходы американских корпораций от европейских налоговиков.

Старый конфликт, который зрел уже много лет, сейчас дошел до открытого обмена болезненными финансовыми ударами на миллиарды долларов — Евросоюз хочет "прижать" американские корпорации, которые десятилетиями работали в ЕС без оплаты налогов, а США собираются покарать Европейский союз за попытку обретения минимального фискального суверенитета. Надо отдать должное команде Трампа — месть у них получилась очень точечной, в том смысле, что был идентифицирован конкретный автор европейского рывка к свободе и "наглец", который посмел продвинуть идею о том, что американский IT-бизнес, работающий в "европейских колониях США", вообще-то должен платить налоги, а после этой идентификации последовали ответные американские меры.

Автором и вдохновителем европейского "налога на Google, Facebook и Amazon" оказался президент Франции и большой любитель поговорить о восстановлении Европы в качестве мирового полюса силы Эммануэль Макрон , и, соответственно, список компаний, попавших под горячую руку Белого дома, был составлен таким образом, чтобы доставить максимальный дискомфорт Елисейскому дворцу.

Американский финансовый телеканал CNBC сообщает:

"Акции французских компаний (работающих в сегменте. — Прим. авт.) люкс упали после того, как США объявили, что могут установить высокие тарифы на некоторые товары из этой категории.

В соответствии с новыми тарифами, которые могут начать действовать в конце января, Торговое представительство США (Федеральное агентство по внешнеторговым отношениям. — Прим. авт.) сможет взимать сборы до 100% на импорт таких товаров из Франции. Предполагаемая сумма (импорта, подпадающего под новые тарифы. — Прим. авт.) составляет 2,4 миллиарда долларов. Падение французских акций задело компании, которые владеют Louis Vuitton, Hennessy, Hermes , Christian Dior, Gucci , Yves Saint Laurent и Balenciaga ".

Стоит отметить, что американские чиновники предлагают свою версию событий и утверждают, что на самом деле во всем виноват Макрон, который якобы хочет дискриминировать конкретно американские компании на территории Евросоюза. Это обвинение вызывает определенный скепсис даже у традиционно патриотически настроенных американских СМИ.

"Соединенные Штаты считают, что структура французского налога несправедливо нацелена на крупные американские интернет-компании, такие как Facebook, Google и Amazon. Тем не менее другие страны все больше стремятся найти способ получения доходов от фирм, которые зарабатывают миллиарды долларов на своих рынках", — сообщает издание Politico

Выбор инструмента возмездия со стороны Трампа, вероятно, связан с тем, что "французский люкс" считался эдаким островком надежности и тихой гаванью для инвесторов, которые полагали, что французские компании, работающие только с самыми состоятельными потребителями, идеально защищены как от воздействия коронавирусной эпидемии, так и от рисков торговых войн.

На черном фоне глубокого экономического кризиса, в который погрузилась Франция из-за мер по борьбе с эпидемией, люксовые компании смотрелись как некий луч света и источник надежды, а также символ того, что страна, которая не может конкурировать с Германией или Китаем в традиционной промышленности, все-таки имеет какие-то конкурентные преимущества на международной арене. Растоптать этот символ, фактически лишив указанные компании доступа к американскому рынку, — хорошая идея, если задача заключается в том, чтобы и напугать администрацию французского президента, и повлиять на европейскую налоговую политику в целом.

Французы могут пойти на принцип и ввести налог на американские компании (хотя бы на национальном уровне), а вот захотят ли, например, немецкие чиновники поддерживать введение общеевропейского налога такого рода, рискуя получить "тариф в 100%" на экспорт, например, немецких автомобилей, — большой вопрос.

С другой стороны, речь в данном случае не идет о сугубо экономическом конфликте. Это спор о статусе самих европейских политиков. Определяющим фактором, который указывает на фактическую принадлежность той или иной территории, является вопрос о том, кому местные бизнесмены платят налоги. Кто эти налоги имеет право вводить и собирать, тот и является держателем власти на конкретной территории. История знает случаи, когда некие иностранные купцы или предприниматели получали право беспошлинной и безналоговой торговли или предоставления услуг в конкретной стране, но это происходило только в том случае, если она предварительно проигрывала войну или просто подписывала некие кабальные условия капитуляции под угрозой применения военной силы.

Соответственно, когда американские компании становятся доминирующими игроками на рынке онлайн-рекламы и интернет-торговли условной Франции, получают миллиарды евро от французских компаний (заодно имея возможность "убить" любой французский бизнес, просто лишив его возможности эффективно рекламироваться или продавать свои товары в интернете), причем французский бюджет не может в данной ситуации получить ни копейки, это означает, что Франция — колония США или как минимум не обладает полным экономическим суверенитетом. И решение ввести скромный налог в три процента — это не столько желание наполнить бюджет, сколько попытка восстановить независимость.

Показательно, что в поддержку действий администрации Трампа по наказанию Франции выступили как представители Республиканской, так и Демократической партии США — и это очень хорошая новость для России, особенно если у французских политиков внезапно обнаружится чувство собственного достоинства.

По крайней мере, в ответ на прошлые угрозы представители властей Франции и даже Германии демонстрировали готовность идти дальше и защищать свое право на ведение независимой экономической политики.

Если ситуация и дальше будет развиваться по этому сценарию, то независимо от того, кто победит на осенних выборах в США, отношения по линиям Вашингтон — Париж и Вашингтон — Берлин станут портиться дальше. Будет забавно, если уже в недалеком будущем получить доступ к духам Chanel или сумочке Hermes американский потребитель сможет только с помощью контрабанды, а европейцам придется искать альтернативы для американских соцсетей. Ростки экономической деглобализации пробиваются сквозь асфальт устоявшихся международных связей.