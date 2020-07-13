Кэти Перри высказалась о Канье Уэсте, баллотирующемся в президенты

"Думаю, оглянувшись назад, многие согласятся: такая работа лучше всего подходит людям с опытом в этой области. Мы увидели и узнали, что, когда у нас нет профессионалов, это может привести, мягко сказать, к диким последствиям", — прокомментировала Перри.