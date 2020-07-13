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Кэти Перри высказалась о Канье Уэсте, баллотирующемся в президенты
Американская певица Кэти Перри в беседе с ведущими Hits radio рассказала, что думает о Канье Уэсте, который решил баллотироваться в президенты США, сообщает... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T00:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, илон маск, tesla motors, канье уэст, кэти перри (хадсон), spacex, сша

Кэти Перри высказалась о Канье Уэсте, баллотирующемся в президенты

00:25 13.07.2020
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© AFP 2020 / Getty Images via AFP, Jean-Baptiste LacroixАмериканская певица Кэтрин Элизабет Хадсон (Кэти Перри) и американский исполнитель хип-хопа Канье Омари Уэст
Американская певица Кэтрин Элизабет Хадсон (Кэти Перри) и американский исполнитель хип-хопа Канье Омари Уэст
© AFP 2020 / Getty Images via AFP, Jean-Baptiste Lacroix
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американская певица Кэти Перри в беседе с ведущими Hits radio рассказала, что думает о Канье Уэсте, который решил баллотироваться в президенты США, сообщает Billboard.

"Думаю, оглянувшись назад, многие согласятся: такая работа лучше всего подходит людям с опытом в этой области. Мы увидели и узнали, что, когда у нас нет профессионалов, это может привести, мягко сказать, к диким последствиям", — прокомментировала Перри.

Исполнительница подчеркнула, что "любит" рэпера Канье Уэста и считает его "потрясающим" в плане творчества.

"Думаю, он невероятный новатор как художник (супруг Ким Кардашьян еще и успешный дизайнер. — Прим.ред.) и отличный музыкант. Это то, что я люблю в нем больше всего", — заявила Перри.

На прошлой неделе американский хип-хоп исполнитель заявил в твиттере о том, что намерен принять участие в президентской гонке в США.

"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение, выстраивая наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", — написал Канье Уэст.

Он не уточнил, в каком именно году планирует бороться за пост президента, но в конце поста оставил хештег #2020VISION . Его кандидатуру уже одобрил основатель компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск, который ответил Уэсту в твиттере: "Я полностью тебя поддерживаю".
В эту пятницу рэпер опубликовал в твиттере видео, на котором показывает, что начал президентскую кампанию с регистрации в списках избирателей.
Президент США Дональд Трамп и американский рэпер Канье Уэст. 13 декабря 2016 год
10 июля, 06:58Президентские выборы в США - 2020
Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
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КультураНовости культурыШоу-бизнесИлон МаскTesla motorsКанье УэстКэти Перри (Хадсон)SpaceXСША
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