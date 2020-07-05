https://ria.ru/20200705/1573904836.html
Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США
Американский певец Канье Уэст заявил, что намерен участвовать в президентской гонке в США. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T04:53
2020-07-05T07:41
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джо байден
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, tesla motors, канье уэст, spacex, джо байден, в мире
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Американский певец Канье Уэст заявил, что намерен участвовать в президентской гонке в США
.
"Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написал Уэст в Twitter
.
Музыкант не уточнил, в каком именно году собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хэштегом "Видение2020".
Поддержку Канье Уэсту уже выразил основатель компаний Tesla
и SpaceX
Илон Маск
. "Я полностью тебя поддерживаю", - ответил он Уэсту
в Twitter
.
Это не первый раз, когда певец заявляет о подобных намерениях. Ранее он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.
Уэст ранее был известен как активный сторонник Трампа и неоднократно лично встречался с президентом. Позднее музыкант заявил, что его использовали в политических целях.
Канье Уэст — американский хип-хоп-исполнитель, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. В конце 1990-х — начале 2000-х принимал участие в создании хитов для Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз.
Как правило, реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году ими стали действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп
и его оппонент, бывший вице-президент Джо Байден
. При этом есть изредка кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последним, кому это удалось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.