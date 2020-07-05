Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США

Как правило, реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году ими стали действующий глава государства, республиканеци его оппонент, бывший вице-президент. При этом есть изредка кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последним, кому это удалось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.