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Самыми востребованными специалистами на Дальнем Востоке станут нефтяники
Согласно новой редакции "Навигатора востребованных профессий на Дальнем Востоке 2020-2026", больше всего кадров региона сейчас задействовано в сфере добычи... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T12:00
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кем стать, навигатор абитуриента, хорошие новости, дальний восток

Самыми востребованными специалистами на Дальнем Востоке станут нефтяники

08:00 13.07.2020 (обновлено: 12:00 13.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений СамаринСотрудники нефтеперерабатывающего завода
Сотрудники нефтеперерабатывающего завода
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Согласно новой редакции "Навигатора востребованных профессий на Дальнем Востоке 2020-2026", больше всего кадров региона сейчас задействовано в сфере добычи угля, металлических руд и алмазов, а к 2026 году максимальный рост занятости ожидается в нефтяной отрасли.
Навигатор, подготовленный Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), является путеводителем по рынку труда ДФО. Чтобы определить востребованные профессии региона, занимающего 41 процент территории России, специалисты агентства проанализировали более 100 тысяч текущих и будущих вакансий, а также запросы от более чем 1,2 тысячи компаний и предприятий.
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По данным отчета, целый ряд отраслей экономики Дальневосточного региона к 2026 году будет испытывать особую потребность в новых квалифицированных кадрах. Так, в сфере добычи и переработки нефти и газа ожидается максимальный спрос на профессионалов (до 40 процентов), в отрасли рыболовства и аквакультуры — до 30 процентов, добыче угля, металлических руд и алмазов — до 25 процентов и лесной промышленности — до 20 процентов.
Кроме того, новые рабочие места будут создаваться в том числе на предприятиях, расположенных на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток.
При этом в справочнике отмечается, что, несмотря на высокий спрос на кадры рабочих специальностей, имеется общая тенденция к цифровизации, информатизации и автоматизации производств. Это в дальнейшем приведет к повышению спроса на профессионалов, способных работать на современном оборудовании.
В первую очередь путеводитель по профессиям будет полезен учебным заведениям региона, школьникам и выпускникам вузов. Помимо прочего, последняя его редакция была дополнена новыми разделами об образовании. Это поможет абитуриентам лучше сориентироваться в выборе профессии и места обучения.

"Так, в новой редакции имеется раздел "Образование в регионе", из которого молодежь, выходящая на новый этап в жизни, может узнать, какие образовательные организации среднего профессионального образования и высшего образования существуют в округе, какие позиции региональные вузы и ссузы занимают в стране", — цитирует заместителя руководителя аналитического центра агентства Илью Малолеткова пресс-служба АРЧК.

Для выпускников колледжей и вузов навигатор предлагает также полезную информацию о том, как подготовить резюме для успешного трудоустройства, и советы по поиску "компании своей мечты".
Еще одним новшеством справочника стал раздел о ключевых навыках, как "гибких" (которые помогут повысить эффективность профессиональной деятельности и гармонично общаться с другими людьми), так и "жестких" (необходимых для решения конкретных задач в повседневной работе).
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