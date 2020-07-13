Московский государственный технический университет имени Баумана

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана ведет свою историю с XIX века, когда 13 июля (1 июля по старому стилю) 1830 года император Николай I утвердил "Положение о Ремесленном учебном заведении". Целью нового училища было обучение различным ремеслам в сочетании с глубокой теоретической подготовкой. В 1868 году оно было реорганизовано в специальное высшее учебное заведение – Императорское московское техническое училище (ИМТУ).

Главной целью ИМТУ стало "образовывать механиков-строителей, инженеров-механиков, и инженеров-технологов". ИМТУ достигло выдающихся успехов в технологических науках, в химической, пищевой и текстильной промышленности, в металло- и деревообработке, в механике.

Во всем мире была признана принятая в ИМТУ система обучения ремеслу будущих инженеров. "Русский" метод обучения ремеслам стал широко известен. В 1873 году на Всемирной выставке в Вене он был удостоен Большой золотой медали. ИМТУ получило общее признание лучшего машиностроительного вуза России и вошло в ряд ведущих политехнических школ мира. Профессорами и преподавателями ИМТУ были выдающиеся ученые Дмитрий Менделеев, Николай Жуковский, Пафнутий Чебышев, Сергей Чаплыгин и др.

После Октябрьской революции 1917 года училище было переименованное в Московское высшее техническое училище (МВТУ), продолжив подготовку инженеров для машиностроения и приборостроения.

В 1930 году училищу было присвоено имя революционера Николая Баумана.

В 1938 году в МВТУ открылись новые оборонные факультеты: танковый, артиллерийский и боеприпасов, в 1948 году – факультет ракетной техники.

27 июля 1989 года Московскому высшему техническому училищу имени Н.Э. Баумана был присвоен статус технического университета.

За большие заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитии отечественной науки МГТУ имени Н. Э. Баумана награжден орденами Трудового Красного Знамени (1930) Ленина (1955), Октябрьской Революции (1980). В 2000 году он был удостоен Благодарности президента РФ.

В 1995 году университет был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Всего МГТУ выпустил около 200 тысяч инженеров. Среди них – известные государственные деятели высокого ранга, выдающиеся генеральные и главные конструкторы, известные ученые, руководители крупных организаций и фирм, космонавты.

Обучение в МГТУ имени Н.Э. Баумана ведется на 19 факультетах дневного обучения. Работает аспирантура и докторантура, два профильных лицея. МГТУ имени Н.Э. Баумана осуществляет подготовку более 30 тысяч студентов практически по всему спектру современного машино- и приборостроения. Научную и учебную работу ведут более 450 докторов и около трех тысяч кандидатов наук.

Основными структурными подразделениями Бауманского университета являются восемь научно-учебных комплексов, состоящих из факультета и научно-исследовательского института, – "Фундаментальные науки", "Информатика и системы управления", "Машиностроительные технологии", "Радиоэлектроника, лазерная и медицинская техника", "Робототехника и комплексная автоматизация", "Специальное машиностроение", "Энергомашиностроение", "Инженерный бизнес и менеджмент".

Профессиональная подготовка также осуществляется на отраслевых факультетах "Аэрокосмический", "Оптико-электронное приборостроение", "Приборостроительный", "Радиотехнический" и "Ракетно-космическая техника". Факультеты созданы на базе крупных предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Москве и подмосковных городах Реутове, Красногорске и Королеве, а также в филиале университета в городе Калуге, в городе Мытищи и в Московском техникуме космического приборостроения.

Бауманский университет является национальным университетом техники и технологий, проводит исследования по приоритетным и самым передовым направлениям науки, техники и технологий. Свыше 32 компании включили МГТУ в свои программы инновационного развития. Университет реализует 90 крупных научных проектов по различной тематике. Бауманский университет – учредитель фонда "Сколково"

В настоящее время стратегия МГТУ направлена на подготовку кадров для передовых и высокотехнологичных отраслей науки и техники России, приоритетных направлений развития экономики страны – информационно-телекоммуникационные системы; индустрия наносистем и материалов; энергетика и энергосбережение; живые системы; безопасность и противодействие терроризму; транспортные и авиационно-космические системы; перспективные вооружения и военная техника.

Студентами Молодежного космического центра МГТУ имени Баумана разработаны два микроспутника для дистанционного зондирования Земли – "Бауманец" и "Бауманец-2". Первый спутник не удалось вывести на орбиту в результате аварии ракеты "Днепр" в 2006 году, второй был потерян при запуске с космодрома Восточный в конце 2017 года, когда из-за неправильно выставленного азимута разгонный блок "Фрегат" не доставил полезную нагрузку на орбиту. В 2020 году процедуру согласования пройдет третий микроспутник, "Бауманец-3". После этого для аппарата определят ракету-носитель и космодром, с которого его запустят на орбиту

Университет имеет три филиала – Калужский (город Калуга), Дмитровский (поселок Орево Дмитровского района Московской области) и Мытищинский (город Мытищи).

В МГТУ накоплен уникальный в системе отечественной высшей школы опыт подготовки специалистов из числа студентов-инвалидов по слуху, которая ведется в Университете с 1934 года.

Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана – доктор технических наук, профессор Анатолий Александров

Президент университета – академик РАН , заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор Игорь Федоров.