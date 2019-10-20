МГТУ имени Баумана раскрыл характеристики третьего спутника "Бауманец"

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Третий спутник дистанционного зондирования Земли, разработанный студентами МГТУ имени Баумана, будет достаточно компактным, а его вес составит 198 килограмм, следует из материалов, которые представители университета планируют представить в ходе 70 Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

"Малый студенческий спутник "Бауманец-3" массой 198 килограммов предназначен для оптического зондирования Земли. В стандартной конфигурации размеры составляют 1,9 на 0,8 на 0,8 метра, а размах солнечных батарей – 5,5 метра", - говорится в материалах.

Отмечается, что спутник будет состоять из трех модулей – двигательного, служебного и модуля полезной нагрузки. Три части будут собраны с помощью стыковочных адапторов.

В создании спутника студентам помогают специалисты НПО машиностроения. Ранее гендиректор предприятия Александр Леонов сообщал, что характеристики нового аппарата не так важны, потому что главная его задача – научить студентов работать с информацией, которую он будет предоставлять. Леонов также говорил, что новый спутник дистанционного зондирования Земли не станут называть "Бауманец-3" из суеверия.

МГТУ имени Баумана создавал спутники "Бауманец" совместно с НПО машиностроения. Первый такой спутник не удалось вывести на орбиту в результате аварии ракеты "Днепр" в 2006 году. Второй был потерян при запуске с космодрома Восточный в конце 2017 года, когда из-за неправильно выставленного азимута разгонный блок "Фрегат" не доставил полезную нагрузку на орбиту.