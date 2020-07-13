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"Они сами нас нашли": будни семьи, в которой больше 20 детей
У Валентины и Сергея Ефановых из Липецкой области полон дом детей. Большинство — из приюта. Глава семейства работает не покладая рук, а в свободное время... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T11:51
многодетные семьи
дети
семья
подростки
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
многодетные семьи, дети, семья, подростки, общество

"Они сами нас нашли": будни семьи, в которой больше 20 детей

08:00 13.07.2020 (обновлено: 11:51 13.07.2020)
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© Фото : из личного архива Сергея и Валентины ЕфановыхВалентина с детьми
Валентина с детьми
© Фото : из личного архива Сергея и Валентины Ефановых
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Мария Марикян. У Валентины и Сергея Ефановых из Липецкой области полон дом детей. Большинство — из приюта. Глава семейства работает не покладая рук, а в свободное время обучает подрастающее поколение столярному делу. К Сергею обращаются и односельчане, и местные органы опеки — просят присмотреть за сложными подростками. О том, как вырастить себе помощников и одновременно создать социальный проект, — в материале РИА Новости.

Большая семья

Живут Ефановы в небольшом селе Крутые Хутора. Восемь детей у них родные, остальные — приемные. "Трое в армии служат. Не считая их, здесь сейчас двадцать один "птенец". Обычно чуть меньше, но мы позвали на каникулы гостей из приюта. Он рядом, в пяти километрах", — рассказывает Валентина.
Она недавно вернулась из церкви — поет в хоре. Все остальное время с детьми. "Мне 41 год, работаю худруком в местном Доме культуры. В перерывах между декретами, — смеется она. — Младшей всего семь месяцев".
© Фото : из личного архива Сергея и Валентины ЕфановыхВалентина
Валентина
© Фото : из личного архива Сергея и Валентины Ефановых
Валентина
Валентина и Сергей не планировали такую большую семью. Но десять лет назад взяли первого приемного сына. "У меня тогда было трое маленьких детей. Лежали с девочками в больнице, познакомились с восьмилетним мальчишкой. Он все время к нам жался. Потом я узнала — приютский. При выписке сказала мужу: давай брать его на выходные и каникулы. А через год Вова переселился к нам навсегда".
Вскоре из детдома сообщили: подруга Вовы плачет, скучает по нему. "Взяли и девочку. Ее маму лишили родительских прав, отец сидит. Умницу и красавицу никто не мог удочерить без согласия кровного папы. Кое-как договорились, и он подписал документы".
Позже выяснилось, что у Вовы в другом приюте родная сестра. "Органы опеки попросили ее навещать. Мы, конечно, этим не ограничились. Перезнакомились со всеми ее друзьями-однокашниками… В итоге они чуть ли не всем классом перебрались к нам. Вот наш основной костяк. Все уже подростки. У нас сейчас много абитуриентов — кто в техникум, кто в университет. Важный год!"
© Фото : из личного архива Сергея и Валентины ЕфановыхСергей и Валентина Ефановы
Сергей и Валентина Ефановы
© Фото : из личного архива Сергея и Валентины Ефановых
Сергей и Валентина Ефановы

"Друг за друга — горой"

На каникулы к Ефановым по-прежнему приезжают маленькие дети — "и взрослым есть с кем понянчиться". "Тех, кому за восемнадцать, у нас, кажется, пятеро", — считает Валентина на пальцах. Признается, что до сих пор путает имена.
В доме шесть комнат, везде двухъярусные кровати. Помещаются все. "Они уже взрослые, помогают. Девчонки — отличные хозяйки. Не знаю, как бы справилась без них. Готовим вместе — в десяти-пятнадцатилитровых кастрюлях, чтобы на всех хватило".
Кровные дети с приемными в хороших отношениях. "А вот бывшие приютские друг к другу ревнуют. Не могут меня поделить. Но сами просят, чтобы мы еще кого-то взяли. Мы никого не выбираем — скорее, они нас. Работает сарафанное радио: находят наши телефоны, пишут в соцсетях. Мы заранее все обговариваем, даже если принимаем ребенка на небольшой срок. Дети из разных интернатов знают друг друга, встречались в лагерях. Если речь идет о трудных подростках, наши переживают: "С этим осторожнее, а вдруг проблемы". Вот так о родителях беспокоятся".

Столярная мастерская

За воспитание сильного пола отвечает Сергей. До того, как семья увеличилась, он занимался фермерством. "И сейчас держим небольшое хозяйство, чтобы в холодильнике пусто не было. А так на стройке работаю".
Два года назад к нему, как к многодетному отцу, обратились чиновники из областной опеки: предложили придумать социальный проект. "Софья, старшая дочь, — наш "мозговой центр". Посоветовала обучать столярному мастерству. Сам я люблю возиться с деревяшками. Подумал — почему бы и нет".
Устроились в тесной каморке в гараже. "Все, что делаем, дарим. Самая первая работа — кормушки. Отвезли в детсад. Наши возмущались: "Подарить? Как же так! Мы столько трудились! Давай продадим!" Я провел воспитательную беседу: важно не выгоду искать, а радовать людей. Сотрудники сада так нахваливали наши кормушки, что мальчишки разом изменили отношение: на обратном пути уже обсуждали, куда повезем в следующий раз".
Старый мини-цех вмещал не больше шести человек. "Когда разошлась новость про наш проект, подтянулись местные подростки, в том числе из соседних деревень. Просятся поработать, никому не отказываем. Первое, что спрашиваю: чего у тебя в доме не хватает? Один отвечает — табуреток. Смастерили одну — маме подарил. Та звонит — что, мол, с ее сыном сделали, его обычно от смартфона не оторвать, а тут табуретка, да еще и своими руками".
Желающих с каждым днем прибывало. Ефановым звонили из опеки, просили взять трудных подростков на "реабилитацию". "Постоянно размышлял, как быть, как всех вместить", — вспоминает Сергей.
© Фото : из личного архива Сергея и Валентины ЕфановыхСергей с дочерью
Сергей с дочерью
© Фото : из личного архива Сергея и Валентины Ефановых
Сергей с дочерью
В итоге в этом году расширились. "Все благодаря Софье. Зимой на встречу с молодежью приезжал президент. Там дочка и рассказала о нашем проекте. На следующий день прибыл директор строительной компании, обговорили, как видим новую мастерскую. Когда показали проект, я даже опешил: просторное здание с раздевалкой, переговорной комнатой, котельной, кухней… Помещение сдали через три месяца. Огромный зал с хорошим освещением, потолки семь с половиной метров! Общая площадь — 200 квадратов. Все готово, только разобраться с документацией. В сентябре уже откроемся, — Сергей не скрывает радости. — Теперь наш дом кажется совсем маленьким. Займемся, будет под стать мастерской!"
Пока Сергей и его помощники обустраивают детский комплекс. "Уже есть беседка, пара качелей, в процессе песочница. Еще лавочки нужны. У нас во дворе дома собственная небольшая площадка, все сами соорудили. Дети сюда бегают, но некоторые стесняются — частная территория. Решили в общественном месте построить, для всех ".
А еще Ефанов собирается в педагогический университет. "Это необходимо — скоро буду больше работать с детьми. Профильное образование не помешает. Кстати, поступаем с Софьей в один вуз. Правда, на разные факультеты".
© Фото : из личного архива Сергея и Валентины ЕфановыхСергей с детьми
Сергей с детьми
© Фото : из личного архива Сергея и Валентины Ефановых
Сергей с детьми
Как совместить стройку, учебу, воспитание детей, да еще и уроки в мастерской — на этот вопрос Сергей отмахивается: "Все успеем. А столярным делом займемся в будни по вечерам. И по выходным, конечно. Желающих много. Главное — составить график".
Ефановы каждый год выезжают все вместе на отдых, на этот раз — в Крым с палатками. В путь отправятся на личном большом автобусе — его подарила областная администрация.
"Они вырастут и вряд ли вспомнят, как мы зарабатывали. Скорее, сохранят в памяти, как с ними хорошо проводили время. Если есть желание, возможность всегда найдется", — уверяет Сергей. И призывает всех родителей уделять детям больше внимания.
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Многодетные семьиДетиСемьяПодросткиОбщество
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