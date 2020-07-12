В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на банк

"Возбуждено уголовное дело после разбойного нападения на финансово-кредитное учреждение в Кировском районе Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.

В субботу в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что около 16.40 в офис отделения банка в одном из домов на проспекте Ветеранов забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. По уточненной информации, неизвестный произвел несколько выстрелов. Он похитил 3,5 миллиона рублей и скрылся. В результате стрельбы пострадавших нет.