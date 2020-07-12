https://ria.ru/20200712/1574234459.html
В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на банк
Уголовное дело возбуждено после разбойного нападения на отделение банка в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:22
2020-07-12T13:22
ленинградская область
кировский район
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574221022.html
https://ria.ru/20200711/1574219905.html
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ленинградская область
кировский район
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, кировский район, санкт-петербург, происшествия