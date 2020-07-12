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В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на банк
Уголовное дело возбуждено после разбойного нападения на отделение банка в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T13:22
ленинградская область
кировский район
санкт-петербург
происшествия
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ленинградская область
кировский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ленинградская область, кировский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на банк

13:22 12.07.2020
1010
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после разбойного нападения на отделение банка в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Возбуждено уголовное дело после разбойного нападения на финансово-кредитное учреждение в Кировском районе Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.
Опубликовано видео с места ограбления банка в Петербурге
11 июля, 20:14
Опубликовано видео с места ограбления банка в Петербурге
В субботу в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что около 16.40 в офис отделения банка в одном из домов на проспекте Ветеранов забежал неизвестный мужчина в медицинской маске. По уточненной информации, неизвестный произвел несколько выстрелов. Он похитил 3,5 миллиона рублей и скрылся. В результате стрельбы пострадавших нет.
Как уточнили в пресс-службе, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
11 июля, 19:12
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
1020001
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Ленинградская областьКировский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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