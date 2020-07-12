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В Абхазии проходят довыборы в парламент
Довыборы в парламент Абхазии проходят в республике, участие в них принимают девять кандидатов. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T09:25
цик абхазии
абхазия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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цик абхазии, абхазия, в мире

В Абхазии проходят довыборы в парламент

09:25 12.07.2020
51359
© РИА Новости / Владимир Попов / Перейти в фотобанкВид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме
© РИА Новости / Владимир Попов
Перейти в фотобанк
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме. Архивное фото
СУХУМ, 12 июл - РИА Новости. Довыборы в парламент Абхазии проходят в республике, участие в них принимают девять кандидатов.
Ранее сообщалось, что выборы пройдут в четырех округах - в Кындыгском избирательном округе №31, Гудаутском избирательном округе №18, Бзыпском избирательном округе №10 и Отхарском избирательном округе №14.
В Кындыгском округе выдвинуты Аидар Квициния, Гарри Кокая и Джансух Адлейба, в Гудаутском - Астамур Ахба и Алхас Хагба, в Бзыбском - Тамази Лейба и Тимур Бейя, в Отхарском - Робестан Габлия и Алмасхан Барцыц.
На повторном голосовании избранным считается кандидат, который получил больше голосов вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в голосовании. Парламентские выборы шестого созыва состоялись 12 марта 2017 года. Депутаты избираются сроком на пять лет.
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Ранее сообщалось, что ЦИК Абхазии назначил внеочередные довыборы на освободившиеся депутатские мандаты в парламент на 12 июля. В парламенте освободилось четыре мандата, которые ранее занимали экс-депутаты Аслан Бжания, Александр Анкваб, Дмитрий Дбар и Юрий Хагуш. Бжания победил на прошедших 22 марта президентских выборах, Анкваб назначен главой кабмина, Дбар - министром внутренних дел, Хагуш - и.о. главы Гагрского района.
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ЦИК АбхазииАбхазияВ мире
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