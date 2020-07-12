В Абхазии проходят довыборы в парламент

Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме. Архивное фото

Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме

СУХУМ, 12 июл - РИА Новости. Довыборы в парламент Довыборы в парламент Абхазии проходят в республике, участие в них принимают девять кандидатов.

Ранее сообщалось, что выборы пройдут в четырех округах - в Кындыгском избирательном округе №31, Гудаутском избирательном округе №18, Бзыпском избирательном округе №10 и Отхарском избирательном округе №14.

В Кындыгском округе выдвинуты Аидар Квициния, Гарри Кокая и Джансух Адлейба, в Гудаутском - Астамур Ахба и Алхас Хагба, в Бзыбском - Тамази Лейба и Тимур Бейя, в Отхарском - Робестан Габлия и Алмасхан Барцыц.