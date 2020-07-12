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Пробки на терминалах, наивные европейцы и коварные китайцы
На ключевых железнодорожных терминалах, через которые идет отправка контейнеров из Китая в Европу, возникли громадные пробки. Это, например, Алашань в Синьцзяне РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:00
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, коронавирус covid-19, юго-восточная азия, борис джонсон, евросоюз, европа, сша, мнение - авторы, в мире

Пробки на терминалах, наивные европейцы и коварные китайцы

08:00 12.07.2020
1228
© AFP 2020 / Niklas Halle'nЖенщина c флагами Китая и Великобритании фотографирует поезд с товарами из КНР в Лондоне
Женщина c флагами Китая и Великобритании фотографирует поезд с товарами из КНР в Лондоне
© AFP 2020 / Niklas Halle'n
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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На ключевых железнодорожных терминалах, через которые идет отправка контейнеров из Китая в Европу, возникли громадные пробки. Это, например, Алашань в Синьцзяне (откуда поезда идут через Казахстан и Россию в Центральную Европу) и несколько других. В Китае эти терминалы гордо называют "сухопутными портами", показывают их зарубежным гостям как образец использования искусственного интеллекта и прочих новых технологий в организации логистического процесса. И вот — даже искусственный интеллект не помогает.
А именно: через Алашань в Европу в том году отправлялось до десяти поездов в сутки, сейчас — 19, и все равно часть их задерживается, графики срываются. Чананьский терминал в Сиани в этом году уже отправил почти вдвое больше поездов по европейскому направлению, чем в прошлом году. Вот когда вспомнили, что был такой План развития и постройки железных дорог в Европу (2016-2019), который выполнили уже к 2018 году, а сейчас перевозочные нагрузки выросли на треть сверх такового.
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Надо признать, что проблема возникла во многом из-за того, что пандемические ограничения все еще как-то действуют в морских и авиаперевозках, поэтому часть грузов пытаются перевести на сухопутные маршруты. Но суть ситуации от этого не меняется. Европа, выходящая из карантинов, требует китайских товаров. То есть требуют их потребители и торговцы (о политиках — позже). В свою очередь, проснувшееся после тех же бедствий китайское производство эти товары весьма радо предложить.
На короткое время (карантинные месяцы) Европа утратила роль первого торгового партнера Китая, которую играла подряд 16 лет: ее обогнали страны Юго-Восточной Азии. Но сейчас европейцы жадно наверстывают упущенное. В очередной раз именно Китай выступает механизмом, который запускается для выхода из мирового кризиса, прежний такой случай был после финансового кризиса 2008 года.
Однако сегодня ситуация другая: идет глобальная драка за то, чтобы в этот раз Пекин, наоборот, оказался отброшен от лидирующей в мировой экономике позиции. И карантинная катастрофа играет тут роль катализатора, по принципу "погром так уж погром". То есть то, что выглядело немыслимым в нормальной ситуации (чисто политические меры по борьбе с глобальным конкурентом, и пусть экономика плачет), сейчас может проскочить не столь замеченным на фоне прочих бедствий.
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Эта борьба "за и против" Китая как главного мотора мировой экономики разворачивается в Индии, Австралии, собственно — везде; главной давящей силой выступают США. Но и в Европе кипят идеологические и политические споры под лозунгом "Умри, дитя, но не дай Китаю поцелуй без любви".
Любовь в данном случае должна выглядеть как идейно-ценностное единство в виде обязательной нагрузки к экономической интеграции. Это старая история, России хорошо известная, но штука в том, что с Китаем было все то же самое, только началось оно раньше.
И вот сейчас китайские идеологи печатно усмехаются, наблюдая за тем, как их европейские коллеги плачут: мы были так наивны в отношении Пекина… Это что — сорок лет наивности? — отвечает комментатор "экспортного" издания Global Times. На самом деле больше, потому что торговое соглашение с Евросоюзом Пекин подписал в 1978 году, когда китайские реформы были еще в зародыше. И торговля эта выросла за 40 лет ровно в 250 раз. Европейцы очень неплохо заработали на таковой.
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Но они одновременно думали, что бизнес с Западом сделает Поднебесную частью западной — то есть глобальной и всемирной — системы. Потому что система эта не просто лучшая, а единственная. А сейчас вдруг обнаружили, что коварный Китай развивает свою систему, а западники утратили власть как-то определять будущее этой огромной азиатской страны.
За эти 40 лет было много поучительного. Например, история с евросанкциями за то, что Китай разогнал в 1989 году демонстрации маоистов-уравнителей по всей стране вместе с выступлениями якобы прозападных студентов на площади Тяньаньмэнь в столице. ЕС ввел тогда, в частности, санкции в виде запрета на поставки в Китай вооружений и вообще всего военного.
Санкции эти постигла судьба любых санкций вообще — в 90-е годы Китай, напомним, получал вооружения от России и вдохновенно работал над собственными. Потом начал продавать такую технику по всему миру. И вот на этой неделе, похоже, случилась первая в истории поставка военного снаряжения — боевых дронов-беспилотников — из Китая в европейскую страну, Сербию. А санкции? Все еще действуют, отменять их западники так и не научились. Но это не мешало получать все эти контейнеры через евразийский континент…
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Напомним, Китай воспринимался как незападная, но абсолютно приемлемая в качестве партнера страна и для США, и для Евросоюза — до какого-то переломного момента. Собственно, моментов таких случилось много, они все переломные: и выход на мировое лидерство по ВВП, и накопление Пекином неуязвимых валютных резервов. Но сейчас похоже, что ключевым моментом стало выявившееся превосходство Китая в технологиях будущего" — 5G.
И вот мы — и китайцы — наблюдаем смешной сюжет. Еще несколько лет назад чуть не главным партнером Китая в Европе была, наряду с Германией, Великобритания. И обе умело прятались за идеологическими поучениями специально обученных людей, которые год за годом делали вид, что Европа все еще европеизирует полтора миллиарда потомков Желтого императора.
Но сегодня новая эпоха, Великобритания отплывает от Европы и жмется поближе к Штатам. И вот только зимой британский премьер Борис Джонсон замечал, что он хотел бы получить такие же по уровню технологии 5G от США — но их нет в природе. А сейчас он же говорит, что не надо так легко идти на сделки с "продавцом в виде потенциально враждебного государства". Такие виражи можно делать разве что по большой геополитической нужде — но то британцы, они со своей геополитикой определились. Прочая Европа смотрит и размышляет. А на китайских терминалах — пробки из контейнеров.
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ЭкономикаКоронавирус COVID-19Юго-Восточная АзияБорис ДжонсонЕвросоюзЕвропаСШАМнение - АвторыВ мире
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