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День российской почты
День российской почты ежегодно отмечается во второе воскресенье июля. В 2020 году эта дата приходится на 12 июля. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T01:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
справки

День российской почты

01:44 12.07.2020
78
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник отделения "Почты России" в Московском международном деловом центре "Москва-Сити"
Сотрудник отделения Почты России в Московском международном деловом центре Москва-Сити
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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День российской почты ежегодно отмечается во второе воскресенье июля. В 2020 году эта дата приходится на 12 июля.
Праздник был установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I.
История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет – ее основы были заложены в конце IX века. В XV-XVI веках сеть почтовых станций охватывала всю территорию России. В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из учредителей Всемирного почтового союза.
В СССР многие десятилетия предприятия почты и электросвязи существовали сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х годов на правительственном уровне было принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль. Руководство этой отраслью в 1993 году стало осуществлять Федеральное управление почтовой связи, созданное при Министерстве связи Российской Федерации. В 1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996 году преобразовано в департамент почтовой связи министерства связи РФ.
В 1996 году министерство связи РФ впервые за многовековую историю существования российской почты решило нарушить государственную почтовую монополию на некоторые почтовые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие почтовые компании.
В соответствии с Концепцией реструктуризации организаций федеральной почтовой связи, принятой распоряжением правительства РФ 28 июня 2002 года, в почтовой отрасли РФ проведена реорганизация. Все существующие организации федеральной почтовой связи были объединены в единый федеральный оператор почтовой связи.
Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Почта России" было создано распоряжением правительства от 5 сентября 2002 года, 13 февраля 2003 года проведена его государственная регистрация.
29 марта 2013 года "Почта России" вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации.
В июне 2018 года был принят закон об особенностях реорганизации "Почты России", предполагающий акционирование организации. 1 октября 2019 года было создано акционерное общество "Почта России" со стопроцентным государственным участием.
Ежегодно "Почта России" принимает около 2,5 миллиардов писем и счетов (из них 1 миллиард – от госорганов) и обрабатывает около 365 миллионов посылок. Она обслуживает около 12 миллионов подписчиков в России, которым доставляется 600 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).
Логистическая инфраструктура "Почты России" имеет в своем активе собственные складские мощности, логистические центры. В структуре "Почты России" 41,4 тысячи городских и сельских стационарных отделений, свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 870 собственных железнодорожных вагонов.
"Почта России" осуществляет регулярные почтово-грузовые рейсы собственными магистральными самолетами ТУ-204С.
В апреле 2019 года была завершена государственная регистрация дочерней компании на территории Китайской Народной Республики – RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. со 100% участием "Почты России" в уставном капитале.
В декабре 2019 года Советом директоров АО "Почта России" была принята и утверждена Стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года.
В 2019 году чистая прибыль "Почты России" достигла 3,01 миллиарда рублей, что на 14% выше показателя 2018 года. Выручка компании в 2019 году выросла год к году на 9%, до 206,9 миллиарда рублей. Цифровая выручка превысила 21 миллиард рублей, что составляет почти 10% от совокупного дохода компании.
В 2019 году почтой было доставлено 436 миллионов посылок и EMS-отправлений, перевезено 2,1 миллиона тонн груза, что на 6,7% больше итога 2018 года.
В 2019 году почта России ввела в эксплуатацию логистический почтовый центр "Внуково-2", который стал вторым по величине ЛПЦ в стране.
7 июля 2020 года стало известно, что глава компании Максим Акимов попросил президента РФ Владимира Путина поддержать два новых проекта компании – в сфере электронной коммерции ("Почта-бизнес") и создания социальных центров на селе.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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