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Глава "Почты России" попросил Путина поддержать новые проекты компании
Глава "Почты России" Максим Акимов попросил президента РФ Владимира Путина поддержать два новых проекта компании – в сфере электронной коммерции... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:21
корпорация мсп
максим акимов
почта россии
владимир путин
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челябинск
хабаровск
экономика
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РИА Новости
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353
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корпорация мсп, максим акимов, почта россии, владимир путин, александр браверман, челябинск, хабаровск, экономика

Глава "Почты России" попросил Путина поддержать новые проекты компании

15:21 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО Почта России Максим Акимов (справа) во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов (справа) во время встречи
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава "Почты России" Максим Акимов попросил президента РФ Владимира Путина поддержать два новых проекта компании – в сфере электронной коммерции ("Почта-бизнес") и создания социальных центров на селе.
"У нас большие планы по новым продуктам... У нас две идеи... Поэтому просим и здесь поддержки, скорее, она носит координационный характер. Но мне кажется, эти две истории для хорошего развития, и социального, и экономического, были бы очень полезны", - сказал Акимов на встрече с Путиным.
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Первый проект "Почта-бизнес" представляет собой серию решений, связанных с цифровой коммерцией. "Электронная коммерция нам дала значительный прирост выручки по 2019 году, мы перешагнули планку в 200 миллиардов, начиная в 2009 году с 90. Это стремительный рост. И основной прирост, конечно, дает электронная коммерция, причем внутрироссийская", - подчеркнул глава компании.
Он также отметил, что в условиях пандемии важно фактически перезапустить малое и среднее предпринимательство. "Каналы онлайн-торговли – это идеальная история для запуска бизнеса, но нужно одновременно дать и меры господдержки, дать хорошую логистику. А "Почта" – это единственная организация, которая может из точки в точку (я не беру столицы), например, из Челябинска в Хабаровск доставить любое отправление, дать "облачные сервисы", бухгалтерию, коммерческий учет и, самое главное, научить людей вести бизнес онлайн", - сказал Акимов. Он уточнил, что эта идея обсуждалась с руководителем "Корпорации МСП" Александром Браверманом.
По словам Акимова, новые решения полностью отвечают проекту национального плана экономического развития, там есть соответствующие мероприятия. "Поэтому просим Вашей поддержки в том, чтобы интегрировать эти меры, тем более что они не потребуют дополнительных крупных финансовых вложений. Может быть, это специфические меры поддержки, связанные с обучением людей, не более того", - сказал он.
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Второй проект касается социальных центров на селе. Для 10 миллионов человек "Почта" является единственной точкой государственного присутствия, подчеркнул Акимов. "Мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр. Конечно, если правильно аллоцировать ресурсы государственных программ, не привлекая новые ресурсы (это программа по господдержке села, по социальному развитию села, программа "Цифровая экономика"), то "Почта России" – идеальное место. Здесь можно зарегистрировать человека на ЕПГУ (едином портале госуслуг), провести легкую медицинскую диагностику с помощью носимых предметов (это давление, пульс, измерение сахара) при соответствующей подготовке", - сказал он. По словам Акимова, это могут быть финансовые сервисы, обучение людей, запись их на онлайн-курсы.
"Конечно, это может стать очень мощным стимулом, тем более у нас 11 тысяч отделений на селе. Мы понимаем свою ответственность. Несмотря на то, что работаем в рынке, не получаем госсубсидий, тем не менее, мы должны быть успешными, чтобы эту сеть сохранить", - заключил глава "Почты России".
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Корпорация МСПМаксим АкимовПочта РоссииВладимир ПутинАлександр БраверманЧелябинскХабаровскЭкономика
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