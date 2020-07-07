Глава "Почты России" попросил Путина поддержать новые проекты компании

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава " Глава " Почты России " Максим Акимов попросил президента РФ Владимира Путина поддержать два новых проекта компании – в сфере электронной коммерции ("Почта-бизнес") и создания социальных центров на селе.

"У нас большие планы по новым продуктам... У нас две идеи... Поэтому просим и здесь поддержки, скорее, она носит координационный характер. Но мне кажется, эти две истории для хорошего развития, и социального, и экономического, были бы очень полезны", - сказал Акимов на встрече с Путиным.

Первый проект "Почта-бизнес" представляет собой серию решений, связанных с цифровой коммерцией. "Электронная коммерция нам дала значительный прирост выручки по 2019 году, мы перешагнули планку в 200 миллиардов, начиная в 2009 году с 90. Это стремительный рост. И основной прирост, конечно, дает электронная коммерция, причем внутрироссийская", - подчеркнул глава компании.

Александром Браверманом. Он также отметил, что в условиях пандемии важно фактически перезапустить малое и среднее предпринимательство. "Каналы онлайн-торговли – это идеальная история для запуска бизнеса, но нужно одновременно дать и меры господдержки, дать хорошую логистику. А "Почта" – это единственная организация, которая может из точки в точку (я не беру столицы), например, из Челябинска Хабаровск доставить любое отправление, дать "облачные сервисы", бухгалтерию, коммерческий учет и, самое главное, научить людей вести бизнес онлайн", - сказал Акимов. Он уточнил, что эта идея обсуждалась с руководителем " Корпорации МСП

По словам Акимова , новые решения полностью отвечают проекту национального плана экономического развития, там есть соответствующие мероприятия. "Поэтому просим Вашей поддержки в том, чтобы интегрировать эти меры, тем более что они не потребуют дополнительных крупных финансовых вложений. Может быть, это специфические меры поддержки, связанные с обучением людей, не более того", - сказал он.

Второй проект касается социальных центров на селе. Для 10 миллионов человек "Почта" является единственной точкой государственного присутствия, подчеркнул Акимов. "Мы им там и магазин, и банк, и сервисный центр. Конечно, если правильно аллоцировать ресурсы государственных программ, не привлекая новые ресурсы (это программа по господдержке села, по социальному развитию села, программа "Цифровая экономика"), то "Почта России" – идеальное место. Здесь можно зарегистрировать человека на ЕПГУ (едином портале госуслуг), провести легкую медицинскую диагностику с помощью носимых предметов (это давление, пульс, измерение сахара) при соответствующей подготовке", - сказал он. По словам Акимова, это могут быть финансовые сервисы, обучение людей, запись их на онлайн-курсы.