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Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко считает, что хорошо зарекомендовавшие себя проекты форума "Таврида" необходимо... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T17:33
таврида (форум)
сергей кириенко
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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таврида (форум), сергей кириенко, республика крым, общество

Кириенко призвал продолжать культурные проекты форума "Таврида"

17:33 11.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
СУДАК (Крым), 11 июл – РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко считает, что хорошо зарекомендовавшие себя проекты форума "Таврида" необходимо продолжить после победы над новой коронавирусной инфекцией.
Летний молодежный форум "Таврида" 2020 года был открыт в пятницу в Крыму.
"Целый ряд проектов, которые вы создали во время пандемии, могут стать традицией. Потому что те, кто видел эмоции ветеранов Великой Отечественной войны, к которым приходили во дворы и устраивали поздравления рядом с их домом, и видели слезы радости на их глазах – я понимаю, что от этого неправильно отказаться. Это неправильно забыть, потому что по эмоции, по чувству сопереживания это не сопоставимо ни с каким большим государственным мероприятием. И это надо попробовать сохранить", - сказал Кириенко.
Он отметил, что некоторые проекты были напрямую связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции, но могут существовать и после окончания острой фазы пандемии. Кириенко предложил участникам первой смены "Тавриды" подумать над тем, как сохранить и развить хорошо зарекомендовавшие себя проекты "Мы вместе" и "Таврида детям".
Президент РФ Владимир Путин
10 июля, 09:45Культура
Путин направил приветствие участникам форума "Таврида"
Форум "Таврида" стал первым офлайн-форумом в России после пандемии, он проходит в Крыму в шестой раз и второй раз в районе бухты Капсель у Судака. Более 500 экспертов–лидеров арт-индустрий примут участие в форуме в этом году. Десять образовательных форматов ожидают участников в рамках форума: командообразование, нетворкинг, завтраки с экспертами, креативные сессии, портфолио-ревью, арт-slam, арт-рекрутинг, интенсивы, воркшопы, междисциплинарные треки.

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

Эмблема на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
3 июня, 15:39Культура
"Таврида" поможет осуществить более 150 творческих онлайн-проектов
711003
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Таврида (форум)Сергей КириенкоРеспублика КрымОбщество
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