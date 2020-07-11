В Петербурге возбудили 122 дела из-за подпольной лаборатории анаболиков

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Полицейские в Полицейские в Санкт-Петербурге задержали бывшего повара, спортивного тренера и безработного, которые подозреваются в незаконном производстве и продаже анаболических стероидов, возбуждено 122 уголовных дела сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

По ее словам, полицейские получили информацию, что в одной из арендованных квартир на Коломяжском проспекте Санкт-Петербурга квартиранты изготавливают анаболические стероиды.

"Установлен житель Мурманской области , который, предположительно, приобретал в одной из азиатских стран сырье для производства сильнодействующих веществ, а затем с двумя подельниками в съемной квартире изготавливал и фасовал анаболики. Потом фигуранты направляли товар клиентам в регионы России и страны СНГ с использованием служб курьерской доставки и отделений связи", - сказала Волк.

Она отметила, что подозреваемыми оказались бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности.

При проведении обыска были обнаружены анаболические стероиды различных марок, а также лабораторное оборудование, электронные весы, системный блок с монитором, мобильные телефоны, кассовые чеки, упаковочный материал, банковские карты. Также изъяты десять подготовленных к отправке посылок с сильнодействующими веществами, а еще 112 обнаружены в различных почтовых отделениях Петербурга.

"Следственными подразделениями ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено 122 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта – ред.)", - сказала Волк.

Кроме того, в отношении одного из подозреваемых следствием возбуждено уголовное дело по статье "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".