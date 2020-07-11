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В Петербурге возбудили 122 дела из-за подпольной лаборатории анаболиков
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали бывшего повара, спортивного тренера и безработного, которые подозреваются в незаконном производстве и продаже... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T12:07
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353
60
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ирина волк, снг, ленинградская область, мурманская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге возбудили 122 дела из-за подпольной лаборатории анаболиков

12:07 11.07.2020
518
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали бывшего повара, спортивного тренера и безработного, которые подозреваются в незаконном производстве и продаже анаболических стероидов, возбуждено 122 уголовных дела сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, полицейские получили информацию, что в одной из арендованных квартир на Коломяжском проспекте Санкт-Петербурга квартиранты изготавливают анаболические стероиды.
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"Установлен житель Мурманской области, который, предположительно, приобретал в одной из азиатских стран сырье для производства сильнодействующих веществ, а затем с двумя подельниками в съемной квартире изготавливал и фасовал анаболики. Потом фигуранты направляли товар клиентам в регионы России и страны СНГ с использованием служб курьерской доставки и отделений связи", - сказала Волк.
Она отметила, что подозреваемыми оказались бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности.
При проведении обыска были обнаружены анаболические стероиды различных марок, а также лабораторное оборудование, электронные весы, системный блок с монитором, мобильные телефоны, кассовые чеки, упаковочный материал, банковские карты. Также изъяты десять подготовленных к отправке посылок с сильнодействующими веществами, а еще 112 обнаружены в различных почтовых отделениях Петербурга.
"Следственными подразделениями ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено 122 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта – ред.)", - сказала Волк.
Кроме того, в отношении одного из подозреваемых следствием возбуждено уголовное дело по статье "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Ирина ВолкСНГЛенинградская областьМурманская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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