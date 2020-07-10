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В Совфеде прокомментировали иск Нидерландов в ЕСПЧ против России по MH17
У иска Нидерландов против России в ЕСПЧ в связи с крушением малайзийского Boeing на Украине в 2014 году нет перспективы, это правовой нонсенс, заявил РИА... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T19:36
вооруженные силы рф
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), совет федерации рф, николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, нидерланды, в мире

В Совфеде прокомментировали иск Нидерландов в ЕСПЧ против России по MH17

19:36 10.07.2020
875
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. У иска Нидерландов против России в ЕСПЧ в связи с крушением малайзийского Boeing на Украине в 2014 году нет перспективы, это правовой нонсенс, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Правительство Нидерландов в пятницу заявило о решении подать иск против России в Европейский суд по правам человека в связи с крушением рейса MH17. МИД РФ заявил, что подача иска затруднит поиск истины, а Нидерланды с самого начала встали на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение МН17.
"Это правовой нонсенс. При всем уважении к мнению правительства Нидерландов, есть и право России на свою позицию. И главное в этом вопросе состоит в том, что нам не предоставили возможность участвовать в изучении всех аспектов трагедии", - сказал Морозов.
По его словам, "это не суд, а судилище без права на любые контраргументы".
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
19:12
В Госдуме прокомментировали обвинения Нидерландов против России по MH17
Российская сторона даже не знает толком, в чем её обвиняют, добавил сенатор. "Аргументов нет. Есть некие домыслы. Это вне права и вне логики. Естественно, что такие выводы мы никогда не признаем. А значит, и все возможные процедуры по этой части лишены смысла и правовой перспективы. Мы их не признаем", - заключил Морозов. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
19:04
Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
На месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
17:44
Россия может не исполнять решение ЕСПЧ по делу MH17, считает эксперт
4070001
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Вооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Совет Федерации РФНиколай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКурскНидерландыВ мире
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