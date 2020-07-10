Президент Казахстана назвал инцидент с избиением тюленя на пляже дикостью

На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

Он призвал министра образования и науки республики обратить на это внимание и ввести в школах предмет экологического образования детей.