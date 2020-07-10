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Президент Казахстана назвал инцидент с избиением тюленя на пляже дикостью
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал диким случай на юго-западе республики, когда отдыхающие на одном из пляжей избили морского тюленя, чтобы... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:46
касым-жомарт токаев
актау
мангистауская область
казахстан
в мире
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касым-жомарт токаев, актау, мангистауская область, казахстан, в мире

Президент Казахстана назвал инцидент с избиением тюленя на пляже дикостью

17:46 10.07.2020
1681
© Depositphotos / michaklootwijkТюлень
Тюлень
© Depositphotos / michaklootwijk
Тюлень. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал диким случай на юго-западе республики, когда отдыхающие на одном из пляжей избили морского тюленя, чтобы сфотографироваться с ним.
По данным регионального издания "Лада", инцидент произошел на пляже в селе Курык Мангистауской области на юго-западе Казахстана вечером 6 июля. Отдыхавшая на пляже группа людей заметила тюленя у берега и начала бить его палками и камнями, чтобы вытащить из воды и сфотографироваться. После этого, по словам очевидца, слова которого приводит издание, тюленя выкинули назад в море. В комитете лесного хозяйства и животного мира заявили, что участники инцидента будут привлечены к ответственности.
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"Недавно произошел инцидент в Актау Мангистауской области: камнями и палками забили тюленя. Это дикость просто. С другой стороны, винить детей и подростков в этом нельзя. Потому что им никто не объяснял в школе и тем более дома, что этого делать нельзя", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.
Он призвал министра образования и науки республики обратить на это внимание и ввести в школах предмет экологического образования детей.
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Касым-Жомарт ТокаевАктауМангистауская областьКазахстанВ мире
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