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В Казахстане отдыхающие избили тюленя ради фотографии
Избивших тюленя на побережье Каспийского моря людей привлекут к ответственности, написал в фейсбуке пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:59
каспийское море
казахстан
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
каспийское море, казахстан, в мире

В Казахстане отдыхающие избили тюленя ради фотографии

14:56 08.07.2020 (обновлено: 15:59 08.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюлень
Тюлень
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тюлень. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 июл — РИА Новости. Избивших тюленя на побережье Каспийского моря людей привлекут к ответственности, написал в фейсбуке пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сакен Дилдахмет.
По данным регионального издания "Лада", инцидент произошел на пляже в селе Курык в Мангистауской области. Отдыхавшие заметили у берега тюленя и начали бить его палками и камнями, чтобы вытащить из воды и сфотографироваться. После этого, по словам очевидца, животное выкинули назад в море.

За жестокое обращение с тюленем люди будут привлечены к ответственности 6 июля 2020 года на побережье Каспийского моря...

Опубликовано Сакеном Дилдахметом Вторник, 7 июля 2020 г.
Дилдахмет отметил, что представители ведомства обратились в полицию, чтобы установить личности живодеров.
По его словам, за жестокое обращение с животными в Казахстане предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительных работ. Государственные инспекторы Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира планируют проводить разъяснительные работы на побережье для отдыхающих, добавил он.
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Каспийское мореКазахстанВ мире
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