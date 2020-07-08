В Казахстане отдыхающие избили тюленя ради фотографии

За жестокое обращение с тюленем люди будут привлечены к ответственности 6 июля 2020 года на побережье Каспийского моря...

По его словам, за жестокое обращение с животными в Казахстане предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительных работ. Государственные инспекторы Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира планируют проводить разъяснительные работы на побережье для отдыхающих, добавил он.