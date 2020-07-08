В Казахстане отдыхающие избили тюленя ради фотографии

НУР-СУЛТАН, 8 июл — РИА Новости. Избивших тюленя на побережье Каспийского моря людей привлекут к ответственности, написал в фейсбуке пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сакен Дилдахмет.
По данным регионального издания "Лада", инцидент произошел на пляже в селе Курык в Мангистауской области. Отдыхавшие заметили у берега тюленя и начали бить его палками и камнями, чтобы вытащить из воды и сфотографироваться. После этого, по словам очевидца, животное выкинули назад в море.
За жестокое обращение с тюленем люди будут привлечены к ответственности 6 июля 2020 года на побережье Каспийского моря...Опубликовано Сакеном Дилдахметом Вторник, 7 июля 2020 г.
Дилдахмет отметил, что представители ведомства обратились в полицию, чтобы установить личности живодеров.
По его словам, за жестокое обращение с животными в Казахстане предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительных работ. Государственные инспекторы Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира планируют проводить разъяснительные работы на побережье для отдыхающих, добавил он.