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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200710/1574181342.html
Эксперт заявил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля
Деноминацию проводят после того, как национальная валюта резкого многократного обесценилась и затем стабилизировалась, в России предпосылок для такого сценария... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
рубль
экономика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), рубль, экономика

Эксперт заявил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля

16:52 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Деноминацию проводят после того, как национальная валюта резкого многократного обесценилась и затем стабилизировалась, в России предпосылок для такого сценария нет, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик - руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. Основным аргументом в пользу такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране, написала газета "Ведомости".
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"Деноминацию проводят после резкого многократного обесценивания национальной валюты и наступления стабилизации. В настоящий момент таких предпосылок в России нет", - заявил Волков.
При этом он отметил, что одной из причин, почему в стране растет объем наличных в обращении, может быть снижение депозитных ставок. Так, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,8% с 4,99% во второй декаде.
По данным ЦБ, объем наличных денег в обращении в России достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 триллиона рублей, увеличившись за прошлый месяц на 3,5%.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РубльЭкономика
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