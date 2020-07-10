Эксперт заявил об отсутствии предпосылок для деноминации рубля

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Деноминацию проводят после того, как национальная валюта резкого многократного обесценилась и затем стабилизировалась, в России предпосылок для такого сценария нет, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик - руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев. Основным аргументом в пользу такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране, написала газета "Ведомости".

"Деноминацию проводят после резкого многократного обесценивания национальной валюты и наступления стабилизации. В настоящий момент таких предпосылок в России нет", - заявил Волков.

При этом он отметил, что одной из причин, почему в стране растет объем наличных в обращении, может быть снижение депозитных ставок. Так, по данным ЦБ , средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июня вновь упала до рекордно низкого уровня в 4,8% с 4,99% во второй декаде.