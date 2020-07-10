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В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T18:40
россия
российская академия наук
центральный банк рф (цб рф)
альфа-банк
экономика
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Деноминацию реализуют при высокой инфляции-такбыло при ельцине никто сейчас не будет убирать рубли, так как сразу станет очень понятен уровень доходов в сравнении с сомали и развитыми странами, наоборот, рубль будет девальвирован, доллар будет стоииь 700 рублей
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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россия, российская академия наук, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк, экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

15:40 10.07.2020 (обновлено: 18:40 10.07.2020)
903464
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
Ранее в Центробанке заявили, что объем наличных денег в обращении достиг рекордного значения в 12,42 триллиона рублей. По информации регулятора, за прошлый месяц эта сумма увеличилась на 3,5 процента.
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По словам Разуваева, деноминация позволит вернуть в обращение копейку, а курс доллара будет составлять около 70 копеек. Эксперт считает, что это поможет укрепить доверие к российской валюте.
Рост денежной массы в обращении он объяснил выплатами неофициальной заработной платы, которые получают некоторые россияне.
Ранее в комментарии Радио Sputnik Разуваев отметил, что деноминацию, как правило, проводят при низкой инфляции. По его словам, в России этот показатель составляет три процента, а ключевая ставка – четыре с половиной процента.

Оценки экспертов

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в комментарии НСН высказался против предложения Разуваева. Он считает, что деноминация может спровоцировать панику, поскольку такие меры зачастую принимают в условиях резкого обесценивания валюты.
Не нашло отклика предложение Разуваева и у финансового эксперта Антона Шабанова.
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"Деноминация ни к чему не приведет. У нас, например, сейчас есть 50 рублей, отрежем два нуля — будет 50 копеек. Мы уже переживали такое в лихие 90-е, когда просто менялись ценники. Были ценники с "длинными" нулями. И были ценники с "меньшими" нулями. Ничего в этом страшного не было. Деноминация происходит обычно после гиперинфляции, которая в том числе была и в России, чтобы обрезать лишние нули. Сейчас гиперинфляции нет, поэтому нет смысла в деноминации", — приводит слова Шабанова "Вечерняя Москва".
При этом он подчеркнул, что рост наличных в обращении – не исключительно российская, но общемировая тенденция на фоне пандемии.
Против деноминации также выступила и главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова. В комментарии RNS она отметила, что любые денежные реформы создают стресс для населения. Орлова добавила, что деноминация также негативно скажется на таргетировании инфляции.
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РоссияРоссийская академия наукЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Альфа-банкЭкономика
Популярные комментарии
Деноминацию реализуют при высокой инфляции-такбыло при ельцине никто сейчас не будет убирать рубли, так как сразу станет очень понятен уровень доходов в сравнении с сомали и развитыми странами, наоборот, рубль будет девальвирован, доллар будет стоииь 700 рублей
10 июля, 15:45
ODOR SCROTUM
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Провокатор!
10 июля, 15:41
Арсений Новиков
26633362217
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