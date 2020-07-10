Сенатор прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Превращение храма Святой Софии (Айя-София) в мечеть чревато серьёзными политическими проблемами для президента Турции Реджепа Эрдогана, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
"То, что делают сегодня, объективно рвёт религиозную ткань и Турции, и мира. Этому нет ни объяснения, ни оправдания. Результат - усиливающаяся религиозная рознь. Эрдоган может выиграть конкретную партию, но проиграть политический матч. Ситуация станет очень плохой. Плюсы минимальны. Минусы очевидны", - заявил агентству Морозов.
Он отметил, что принятое в 1934 году решение основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка превратить храм Святой Софии из мечети в музей было "вполне закономерным"." Он не считал, что есть решение, устраивающее все конфессии. И был прав", - сказал парламентарий.
Ранее Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.