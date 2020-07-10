Сенатор прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии

Он отметил, что принятое в 1934 году решение основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка превратить храм Святой Софии из мечети в музей было "вполне закономерным"." Он не считал, что есть решение, устраивающее все конфессии. И был прав", - сказал парламентарий.