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Сенатор прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии
Превращение храма Святой Софии (Айя-София) в мечеть чревато серьёзными политическими проблемами для президента Турции Реджепа Эрдогана, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:37
мевлют чавушоглу
олег морозов
реджеп тайип эрдоган
ситуация вокруг собора святой софии
собор святой софии в турции
совет федерации рф
турция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мевлют чавушоглу, олег морозов, реджеп тайип эрдоган, ситуация вокруг собора святой софии, собор святой софии в турции, совет федерации рф, турция, в мире

Сенатор прокомментировал изменение статуса собора Святой Софии

16:27 10.07.2020 (обновлено: 16:37 10.07.2020)
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Превращение храма Святой Софии (Айя-София) в мечеть чревато серьёзными политическими проблемами для президента Турции Реджепа Эрдогана, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
"То, что делают сегодня, объективно рвёт религиозную ткань и Турции, и мира. Этому нет ни объяснения, ни оправдания. Результат - усиливающаяся религиозная рознь. Эрдоган может выиграть конкретную партию, но проиграть политический матч. Ситуация станет очень плохой. Плюсы минимальны. Минусы очевидны", - заявил агентству Морозов.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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Эксперт: статус собора Святой Софии не является религиозным вопросом
Он отметил, что принятое в 1934 году решение основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка превратить храм Святой Софии из мечети в музей было "вполне закономерным"." Он не считал, что есть решение, устраивающее все конфессии. И был прав", - сказал парламентарий.
Ранее Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.
Айя-София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии (Айя-София)
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Мевлют ЧавушоглуОлег МорозовРеджеп Тайип ЭрдоганСитуация вокруг собора Святой СофииСобор Святой Софии в ТурцииСовет Федерации РФТурцияВ мире
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