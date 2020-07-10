В Совфеде оценили позицию Киева по поставкам воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал аморальным демонстративный отказ украинской стороны возобновить подачу воды в Крым.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что до того времени пока "Крым не украинский", подавать туда воду нет "никакого морального права".

"Подобная позиция сама по себе аморальная. В демократичном и цивилизованном мире, к которому себе причисляет Украина, не допускаются действия по блокаде, тем более в таком серьезном вопросе как водоснабжение. Это само по себе аморально", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, Крым не намерен просить Украину возобновить подачу днепровской воды.

"Россия самостоятельно решит вопрос с водоснабжением полуострова. Крым не оставлен с этой проблемой один на один. Уже реализовано ряд крупных проектов. При всесторонней поддержке эта проблемам будет решена. А Украина может и дальше занимать аморальную и варварскую позицию, лишая свой бюджет потенциальной выгоды", - подчеркнул сенатор.