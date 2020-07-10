https://ria.ru/20200710/1574177958.html
В Совфеде оценили позицию Киева по поставкам воды в Крым
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал аморальным демонстративный отказ украинской стороны... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:05
2020-07-10T16:05
алексей данилов
сергей цеков
совет федерации рф
украина
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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алексей данилов, сергей цеков, совет федерации рф, украина, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости.
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации
по международным делам Сергей Цеков
назвал аморальным демонстративный отказ украинской стороны возобновить подачу воды в Крым.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
в эфире украинского телеканала "1+1" заявил, что до того времени пока "Крым не украинский", подавать туда воду нет "никакого морального права".
"Подобная позиция сама по себе аморальная. В демократичном и цивилизованном мире, к которому себе причисляет Украина, не допускаются действия по блокаде, тем более в таком серьезном вопросе как водоснабжение. Это само по себе аморально", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Крым не намерен просить Украину возобновить подачу днепровской воды.
"Россия самостоятельно решит вопрос с водоснабжением полуострова. Крым не оставлен с этой проблемой один на один. Уже реализовано ряд крупных проектов. При всесторонней поддержке эта проблемам будет решена. А Украина может и дальше занимать аморальную и варварскую позицию, лишая свой бюджет потенциальной выгоды", - подчеркнул сенатор.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.