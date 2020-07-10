Все полигоны ТКО в Ленобласти закроют к 2023 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о полном прекращении вывоза твердого бытового мусора на полигоны региона к 2023 году, с этого года отходы будут только перерабатываться.

"Никакого расширения (полигонов ТКО), ни каких новых "карт" в Ленинградской области больше не будет. Ставлю отсечку на 2023 год, когда мы должны полностью уйти от складирования мусора в "чистом виде". Только переработка", - сказал Дрозденко на заседании общественного экологического совета.

Он добавил, что в последнее время стало увеличиваться число несанкционированных свалок на территории лесных массивов региона.

"С этими свалками необходимо бороться. Так, региональные власти будут физически наказывать тех, кто мусорит. А чтобы у людей не было такого желания, будут установлены дополнительные контейнеры. Кроме того, областные власти будут бороться с перевозчиками", - сказал Дрозденко.

Он уточнил, что автомобили, везущие бытовой и строительный мусор в Ленинградскую область , могут оборудовать QR-кодами, а Нарушителям, отклонившимся от маршрута и следующим на несанкционированные полигоны или в лес, будет грозить конфискация автомобилей.

При этом, как отметил глава региона, Чтобы новая система заработала, региональным властям придется обеспечить нужной техникой как сотрудников ГИБДД, так и профильных комитетов.

"Но это всё равно будет дешевле, чем ликвидировать незаконные свалки. Если бы мы занимались только своим мусором - мы были бы лучшими в этом плане среди регионов России. Но мы то ещё занимаемся утилизацией мусора Петербурга", - сказал Дрозденко.