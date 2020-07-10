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Все полигоны ТКО в Ленобласти закроют к 2023 году
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о полном прекращении вывоза твердого бытового мусора на полигоны региона к 2023 году, с этого года... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:03
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
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353
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

Все полигоны ТКО в Ленобласти закроют к 2023 году

16:03 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о полном прекращении вывоза твердого бытового мусора на полигоны региона к 2023 году, с этого года отходы будут только перерабатываться.
"Никакого расширения (полигонов ТКО), ни каких новых "карт" в Ленинградской области больше не будет. Ставлю отсечку на 2023 год, когда мы должны полностью уйти от складирования мусора в "чистом виде". Только переработка", - сказал Дрозденко на заседании общественного экологического совета.
Он добавил, что в последнее время стало увеличиваться число несанкционированных свалок на территории лесных массивов региона.
"С этими свалками необходимо бороться. Так, региональные власти будут физически наказывать тех, кто мусорит. А чтобы у людей не было такого желания, будут установлены дополнительные контейнеры. Кроме того, областные власти будут бороться с перевозчиками", - сказал Дрозденко.
Он уточнил, что автомобили, везущие бытовой и строительный мусор в Ленинградскую область, могут оборудовать QR-кодами, а Нарушителям, отклонившимся от маршрута и следующим на несанкционированные полигоны или в лес, будет грозить конфискация автомобилей.
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При этом, как отметил глава региона, Чтобы новая система заработала, региональным властям придется обеспечить нужной техникой как сотрудников ГИБДД, так и профильных комитетов.
"Но это всё равно будет дешевле, чем ликвидировать незаконные свалки. Если бы мы занимались только своим мусором - мы были бы лучшими в этом плане среди регионов России. Но мы то ещё занимаемся утилизацией мусора Петербурга", - сказал Дрозденко.
Глава региона подчеркнул, что у двух соседних регионов должна быть создана единая схема по утилизации мусора.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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