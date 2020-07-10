СМИ: немецкие эксперты сочли Telegram "платформой для экстремистов"

По данным исследования "Telegram: между пропагандой насилия и "инфо-войной"", после обработки 200 жалоб на незаконный, правоэкстремистский контент, платформа удалила только 11% подобных сообщений, при этом сообщения, содержащие, призывы к насилию, расистские заявления и отрицание Холокоста, остались доступны онлайн. Кроме того, в мессенджере доступны для свободного просмотра видео, снятые нападавшими в немецком Галле и нидерландском Крайстчерче, и сообщения, содержащие инструкции по сборке оружия, говорится там.