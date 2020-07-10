СМИ: немецкие эксперты сочли Telegram "платформой для экстремистов"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мессенджер Telegram стал основной платформой для правых экстремистов, а операторы удаляют лишь каждое десятое сообщение с правоэкстремистским содержанием, о котором им сообщают пользователи, сообщает издание Spiegel со ссылкой на поступившее в его распоряжение исследование центра jugendschutz.net.
Jugendschutz.net - экспертный центр федерального правительства Германии и региональных властей, который изучает, как интернет-компании противодействуют нелегальному контенту, в том числе контенту, который может нанести вред несовершеннолетним.
По данным исследования "Telegram: между пропагандой насилия и "инфо-войной"", после обработки 200 жалоб на незаконный, правоэкстремистский контент, платформа удалила только 11% подобных сообщений, при этом сообщения, содержащие, призывы к насилию, расистские заявления и отрицание Холокоста, остались доступны онлайн. Кроме того, в мессенджере доступны для свободного просмотра видео, снятые нападавшими в немецком Галле и нидерландском Крайстчерче, и сообщения, содержащие инструкции по сборке оружия, говорится там.
"Telegram стал важным узлом, который объединяет правых экстремистов различных спектров", - пишут исследователи. Исследователи заявляют, что Telegram не придерживается активного подхода при реагировании на подобные сообщения, а платформа укрепляет международную сеть правых экстремистов.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Однако у многих пользователей мессенджер продолжил работать. В июне Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Борьба с терроризмом в мессенджерах не исключает приватности, заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
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В октябре в немецком городе Галле мужчина открыл стрельбу у синагоги и лавки по продаже кебаба. В результате нападения погибли два человека. Подозреваемого задержали. По данным властей, он планировал проникнуть в синагогу, в которой находился 51 человек, и устроить там "бойню".
В середине марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче. Таррант признал себя виновным в совершении теракта.
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